We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: ‘Twas the Fight Before Christmas

Documentaire over een man uit Idaho die comleet geobsedeerd is door kerstmis. Hij wil dit jaar het feest extra groot vieren, maar zijn buurtbewoners zijn het daar niet mee eens.

Bekijken: ‘Twas the Fight Before Christmas

Later deze week bij Disney+

Vanaf 1 december te zien bij Disney+:

The Big Leap: Dramaserie over mensen die deelnemen aan een competitieve realityshow waarmee een rol in een musical kunnen bemachtigen.

American Dad (S17) Komische animatieserie over de disfunctionele familie van de CIA-agent Stan Smith en de alien die ze hebben geadopteerd. Van de maker van Family Guy.

F is for Family (S05)

Te zien bij: Netflix

De Murphy familie neemt ons terug naar de jaren 70 toen kinderen vrij opgevoed werden, het bier vrijelijk stroomde en de man heer en meester was over zijn tv.

True Story (S01)

Te zien bij: Netflix

Een wereldberoemde comedian zoekt wanhopig naar een uitweg nadat een nacht in Philadelphia met zijn broer niet alleen zijn succes in gevaar brengt.

Blackkklansman

Te zien bij: Netflix

Detective Stallworth weet als eerste Afro-Amerikaanse agent samen met zijn partner Flip Zimmerman te infiltreren in de Ku Klux Klan. Ze dringen binnen tot in de hoogste kringen van de KKK met als doel om hun plannen te dwarsbomen.

Hanna (S03)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Hanna is zowel een high-conceptthriller als een drama over volwassen worden.De film gaat over de reis van een buitengewoon jong meisje dat opgroeit in de bossen.Ze ontsnapt aan de achtervolging van een CIA-agent en probeert de waarheid over wie ze is te ontdekken.

Buiten is het feest

Te zien bij: Amazon Prime Video

De succesvolle zangeres Sonne neemt haar nichtje in huis na de onverwachte dood van haar zus. Als de biologische vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor het eerst van haar leven gedwongen naar buiten te treden over haar traumatische verleden. Pas als ze haar zwijgen doorbreekt, kan ze haar nichtje redden.

Crown Vic

Te zien bij: Videoland

Twee agenten zijn op nachtpatrouille. Ze hebben orders gekregen nauwkeurig te zijn want er lopen twee politiemoordenaars rond op zoek naar slachtoffers. Bovendien moeten ze ook afrekenen met een corrupte agent die op wraak zint.

Leonardo (S01)

Te zien bij: Ziggo

Een frisse kijk op het leven en de nalatenschap van de iconische kunstenaar Leonardo da Vinci, die stelt dat hij een homoseksuele buitenstaander was die zijn werk gebruikte als een manier om zijn ware zelf te verbergen. Elke aflevering onderzoekt een van da Vinci’s kunstwerken voor verborgen aanwijzingen over een gekwelde kunstenaar die worstelt voor perfectie.

Copshop

Te zien bij: Pathé Thuis

Het politiebureau van een klein dorp wordt het middelpunt van een bloederige strijd tussen een professionele huurmoordenaar, een jonge ambitieuze agente en een criminele oplichter.