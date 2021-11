iCulture Vandaag: dit was vrijdag 26 november 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 26 november 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het nieuws rondom een AR-headset van Apple blijft opspelen. De release van de Apple AR-headset volgt mogelijk binnen een jaar. Wordt de iPhone overbodig door deze ontwikkeling? Een analist denkt van wel. Verder praten we je bij over de beste Black Friday deals, want vandaag was het eindelijk zo ver! Probeer snel nog wat deals te halen. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Wanneer is de release van Apple’s AR-headset? Het duurt misschien korter dan je had verwacht.

Een analist voorspelt dat de iPhone binnen 10 jaar overbodig is. Waarom denkt hij dat?

Je kunt weer shoppen bij Apple in Turkije, maar met een forser prijskaartje.

Deals

Tips en uitleg