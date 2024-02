Het werd al in 2018 aangekondigd en nu is het definitief voorbij: je kunt niet langer je Netflix-abonnement via Apple betalen. Vrijdag 23 februari 2024 is de allerlaatste dag.

De wijziging geldt alleen voor bestaande klanten die hun maandelijkse Netflix-abonnement via Apple betalen. Netflix heeft nu per e-mail contact opgenomen met het verzoek om een andere betaalmethode te kiezen. Afrekenen via Apple zal niet langer worden aangeboden. Al in 2018 haalde Netflix de in-app aankoop weg, maar wie een lopend abonnement had via Apple kon dat wel gewoon blijven gebruiken. Nieuwe en terugkerende Netflix-leden konden echter geen abonnement meer via Apple afsluiten: de optie om dat te doen was gedeactiveerd. Zodra je echter stopte met betalen en je op een later moment weer wilde abonneren, kon dat alleen nog via het web.

Voor sommige mensen was dat een tegenvaller, want als je iTunes-kaarten met korting gebruikte kon je gemakkelijk 15% tot 20% besparen op je Netflix-abonnement. Maar ook die mogelijkheid is vervallen: sinds de iTunes-kaarten zijn vervangen door één cadeaukaart voor hard- en sofware-aankopen geeft Apple geen korting meer. Logisch ook, want dan zou je in de Apple Store ook zomaar 20% korting kunnen krijgen op een nieuwe iPhone of muis.

Bekijk ook Netflix laat je niet langer abonnee worden via iOS-app Netflix biedt je niet langer de mogelijkheid om abonnee te worden via de iOS-app. De enige manier om een betaald account af te sluiten is via de website.

Netflix niet meer via in-app abonnement

Betalen via Apple is dus al een tijdje niet meer mogelijk voor nieuwe en terugkerende Netflix-leden, maar er zijn nog mensen met oudere accounts uit 2018 of eerder, die via de App Store werden geopend in een tijd dat Netflix nog in-app betalingen toestond. Qua prijsstelling verandert er niets. Je kunt op de Netflix-website het basistarief van €7,99 afsluiten, het standaardtarief van €11,99 of het premiumabonnement van €15,99. Dit zijn ook de prijzen die via de app werden gerekend.

De nieuwe EU-regels hebben geen directe invloed op Netflix, aangezien het voor streamingdiensten altijd al was toegestaan om een eigen betaalmethode te hanteren. Wel kan Netflix te maken krijgen met de nieuwe vergoeding van €0,50 per installatie als de app in de EU meer dan 1 miljoen app-installaties per jaar heeft.