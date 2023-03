Je kent het Home-tabblad van Spotify waarschijnlijk als een overzicht van nieuwe muziek voor jou met de bekende vierkante albumhoezen, maar dat gaat binnenkort veranderen. Met veel animaties en bewegende beelden, hoopt Spotify het beginscherm wat levendiger te maken. Qua interface heeft het wat weg van TikTok, waarbij je ook in een Story-achtige weergave door de content kan bladeren. Naast de visuele veranderingen, verandert er ook het een en ander in het gebruik. Met name door de muziekpreviews, waardoor je alvast een stuk van het nummer kunt luisteren zonder hem af te hoeven spelen.



Nieuw Spotify Home-tabblad

De nieuwe weergave bestaat uit langgerekte kaarten, waar bijvoorbeeld korte interviews, delen van videoclips of persoonlijke berichten van de artiesten je aandacht moeten trekken. Bovenaan kan je filteren tussen muziek en podcasts, want de nieuwe weergave geldt voor beide soorten content. Standaard wordt alle content stil afgespeeld, maar met een enkele tik kun je meteen het geluid aan zetten om een preview te krijgen van de muziek of de podcast. Vanuit hier kun je de muziek meteen toevoegen aan een afspeellijst, bewaren voor later of vanaf het begin afspelen.

De nieuwe weergave is ook deels zichtbaar in het vernieuwde Zoeken-tabblad. Daar vind je nu nog alleen een zoekbalk en knoppen voor genres, maar daarboven komen nieuwe korte videoclips in een TikTok-achtige weergave. Bij een afspeellijst vind je straks ook een Explore this playlist-knop, waarmee je wisselt naar deze TikTok-weergave om de nummers in een verticale bewegende weergave te bekijken. Artiesten kunnen ook zelf zogenaamde Spotify Clips maken om als een soort sociaal netwerk in contact te blijven met luisteraars.

Tot slot komt Spotify ook nog met een nieuwe functie genaamd Smart Shuffle. Daarmee blijft de muziek van je eigen afspeellijst doorspelen met extra toegevoegde nummers die passen bij jouw muzieksmaak en bij het type muziek dat oorspronkelijk in de afspeellijst staat. Het voegt dus als het ware extra nummers toe aan de afspeellijst, maar zonder dat het misplaatst voelt. De functie komt ook beschikbaar voor je afspeellijst met gelikete nummers.

Het nieuwe design werd aangekondigd tijdens Spotify’s jaarlijkse Stream On-event. Twee jaar geleden werd daar ook Spotify HiFi aangekondigd, waarmee de muziek in hogere geluidskwaliteit afgespeeld wordt. Deze functie is nog steeds niet beschikbaar en tijdens het nieuwste event hebben we daar ook niets meer van vernomen. Het vernieuwde Spotify-design voor onder andere het start- en zoekscherm wordt de komende weken uitgerold voor alle gebruikers wereldwijd, zowel gratis als Premium-luisteraars.