We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Mr. Corman

Er is weer iets nieuws op Apple TV+, namelijk een tragikomische dramaserie over een muzikant met grootse dromen, die hij niet kon waarmaken. Inmiddels geeft hij les op een basisschool, waar hij wordt verteerd door twijfel en onzekerheid. Joseph Gordon-Levitt speelt de hoofdrol en schreef ook het script. Verder zien we Debra Winger, Juno Temple (van Ted Lasso) en rapper Logic.

Bekijken: Mr. Corman

What If…?

Te zien bij: Disney+

Let op: vanaf 11 augustus te streamen. Animatieserie van Marvel. De bekende verhalen uit de films worden in een alternatieve tijdlijn, waardoor het verhaal een heel ander verloop kent. In de trailer is bijvoorbeeld te zien hoe de ontvoering van Tony Stark wordt gestopt en Agent Carter het schild van Captain America draagt. Met onder andere Chadwick Boseman als Black Panther, maar Robert Downey Jr. is vervangen door een andere acteur. Wekelijks te zien op Disney+ vanaf halverwege volgende week.

Grey’s Anatomy (S17)

Te zien bij: Disney+

Let op: vanaf 11 augustus te streamen. Alweer het zeventiende seizoen van het ziekenhuisdrama, met Ellen Pompeo als Meredith Grey. Met maar 17 afleveringen is dit seizoen wel iets korter, maar er komt een seizoen 18 aan. Fans kunnen ondertussen verder kijken naar de spin-off Station 19, over een brandweerkazerne in Seattle. De eerste twee seizoenen daarvan zijn al te zien op Disney+.

Vivo

Te zien bij: Netflix

Een animatiefilm van Lin-Manuel Miranda, het brein achter de succesmusical Hamilton. Vivo speelt zich af op Cuba en in Florida en zit bomvol met opzwepende muziek. Miranda schreef alle nummers en sprak de stem in van de hoofdpersoon. Vivo was eigenlijk bedoeld voor de bioscoop, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door. Anderhalf uur vermaak voor de hele familie.

Hit & Run (S01)

Te zien bij: Netflix

Een man die zoekt naar de ware toedracht van de dood van zijn vrouw, raakt verstrikt in een gevaarlijk web van geheimen en intriges, dat reikt van New York tot Tel Aviv.

For Life (S01)

Te zien bij: Netflix

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Isaac Wright Jr., die gevangen werd gezet voor een misdaad die hij niet had begaan. Terwijl hij in de gevangenis zat, werd hij een erkend advocaat en hielp hij de onrechtmatige veroordelingen van twintig van zijn medegevangenen teniet te doen, voordat hij eindelijk zijn eigen onschuld bewees.

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (S01)

Te zien bij: Netflix

Twee jeugdvrienden ontwikkelen zich van drop-outs tot de machtigste drugsbaronnen van Miami in dit waargebeurde verhaal rondom een decennialange misdaadsaga.

Head Above Water (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een blik in het leven van een olympische zwemmer door de ogen van regerend kampioen Kyle Chalmers, tweevoudig olympische zwemmer Bronte Campbell, gepensioneerde olympische held Ian Thorpe, en olympiër in spe en wereldwijde muzieksuperster Cody Simpson. Head Above Water toont het persoonlijke leven en de atletische carrières van deze vier Australische iconen.

Cruel Summer (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Cruel Summer is een onconventionele serie die zich afspeelt gedurende drie zomers in de jaren ’90 wanneer een mooie en populaire tiener wordt vermist en een ogenschijnlijk rustig meisje zich transformeert van een lief en onhandig buitenbeentje tot het meest populaire meisje in de stad, en uiteindelijk de meest verachte persoon in Amerika wordt. Iedere aflevering wordt verteld van afwisselende perspectieven.

Overspel

Te zien bij: Videoland

Een ambitieuze fotografe begint een vurige affaire met een man naar wiens familie een onderzoek loopt dat wordt geleid door haar echtgenoot, die openbaar aanklager is.

Drag Race Holland (S02)

Te zien bij: Videoland

Tweede seizoen van deze realityshow, waarin tien Nederlandse drag queens de strijd met elkaar aan gaan. Onder leiding van Fred van Leer moeten ze allerlei opdrachten uitvoeren. Gebaseerd op het origineel van RuPaul.

Heer & Meester

Te zien bij: Ziggo

Misdaadserie waarin Valentijn Rixtus Bentinck (Daan Schuurmans) moeilijke zaken oplost als privédetective. Hij is als baby bij een katholiek internaat te vondeling gelegd en dat heeft nog steeds impact op zijn huidige leven.

Embaddled

Te zien bij: Pathé Thuis

Jett streeft ernaar om in de voetsporen van zijn beroemde MMA-vader te treden. Tijdens zijn reis moet hij uitvinden hoe hij de vernederende cyclus kan doorbreken die zijn vader in stand houdt.