iCulture Vandaag: dit was vrijdag 6 augustus 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 6 augustus 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Apple kondigde gisteren maatregelen ter bescherming van kinderen aan. Wij zetten de meest gestelde vragen op een rij mét antwoorden. Verder bieden we hulp met het herkennen van neppe AirPods. Ook hebben we tips voor het controleren van je Mac temperatuur. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Check hier waarom een MacBook voor school of studie ideaal is.

Apps

​ Voor het eerst in jaren krijgt WeatherPro een update, maar heel veel nieuws is er niet.

