Bij nieuwsbrieven denk je vaak aan vervelende e-mails van webshops waar je je nooit bewust voor hebt aangemeld, maar nieuwsbrieven kunnen ook een handig hulpmiddel zijn om op de hoogte te blijven van allerlei onderwerpen die jij interessant vindt. Maar het zou zomaar kunnen dat je je favoriete nieuwsbrieven straks niet meer via je eigen mailinbox leest, maar gewoon via WhatsApp. WABetaInfo ontdekte in de code van de Android-versie verwijzingen naar een nieuwe nieuwsbrievenfunctie in Whatsapp.



‘Nieuwsbrieven komen naar WhatsApp’

Met de nieuwe functie is het voor accounts en personen mogelijk om een nieuwsbrief te sturen naar heel veel personen tegelijk. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die in WhatsApp actief zijn, maar ook andere accounts zoals influencers. Als gebruiker kun je je in een paar tikken abonneren op een nieuwsbrief. Uit de code blijkt dat je als WhatsApp-gebruiker kunt zoeken op gebruikersnaam om je te abonneren op een nieuwsbrief.

De nieuwsbriefsectie zou onderdeel worden van het Status-tabblad. Hier zie je, vergelijkbaar met je chatoverzicht, een chronologische lijst van de nieuwsbrieven waar je op geabonneerd bent. WhatsApp zou hiervoor geen algoritme gebruiken, waardoor je dus alleen de nieuwsbrieven ziet waar je jezelf voor aangemeld hebt. Je krijgt dan dus dus ook geen suggesties voor nieuwsbrieven waar je vrienden op geabonneerd zijn. Zodra je je abonneert, zou je telefoonnummer verborgen blijven voor de verzender van de nieuwsbrief.

De nieuwsbrievenfunctie van WhatsApp staat nu nog in de kinderschoenen, want de ontwikkeling bevindt zich nog in een hele vroege fase. Het is dus nog afwachten in welke vorm de functie uiteindelijk beschikbaar komt en wanneer. Hoewel de aanwijzingen nu nog alleen ontdekt zijn in de Android-versie, verwachten we dat dit ook snel opduikt in de beta van de iOS-versie.

WhatsApp voegt de laatste tijd weer nieuwe functies toe, maar focust op meer dan alleen chatcommunicatie. Zo werd afgelopen najaar al de WhatsApp Community-functie uitgerold, waarmee diverse groepen over hetzelfde onderwerp bij elkaar gebracht worden.