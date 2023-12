Apple Pay is voor heel veel Apple-gebruikers inmiddels de standaardmethode om te betalen in winkels. Het werkt handig en betrouwbaar en het wordt inmiddels door bijna elke bank ondersteund. Er was alleen wel één nadeel. Als je meerdere rekeningen bij dezelfde bank hebt, is het lastig om je virtuele passen van elkaar te onderscheiden. Zeker als ze in de stapel in de Wallet-app staan, waardoor de vier cijfers op de pas niet zichtbaar zijn. ING heeft daar na al die jaren nu eindelijk iets op bedacht: het toevoegen van een icoontje aan je Apple Pay-kaart.

ING Apple Pay-kaarten herkennen en personaliseren

De nieuwste functie is toegevoegd in de meest recente update van ING-bankieren. In de Apple Pay-instellingen kun je per pas een icoontje toevoegen, die in de rechter bovenhoek zichtbaar is. Je kan in totaal kiezen uit vijf verschillende icoontjes: een enkel poppetje (bijvoorbeeld voor je eigen rekening), twee poppetjes (handig voor een gezamenlijke rekening), een hartje, sterretje of een gebouw (handig voor een zakelijke pas). Deze verschijnt dan dus in de rechter bovenhoek van de Apple Pay-kaart. Hierdoor weet je veel makkelijker welke pas bij welke rekening hoort, zonder dat je de laatste vier cijfers van het rekeningnummer hoeft te onthouden of te onthouden welke pas op welke plek staat.

Het personaliseren van je ING Apple Pay-kaarten doe je zo:

Open de de ING Bankieren-app. Zorg dat je de meest recente appupdate hebt. Log in en tik op Service > Je app-instellingen > Apple Pay. Kies Betaalpas en kies de pas/rekening die je wil personaliseren. Tik vervolgens op Icoon aan pas toevoegen. Kies het icoontje en tik op Opslaan.

De wijziging is meteen zichtbaar op je Apple Pay-kaart in de Wallet-app, zowel op je iPhone als op de Apple Watch. Ook verschijnt het icoontje op de Apple Pay-kaarten die je op de iPad en Mac hebt toegevoegd. Het is niet mogelijk om een icoontje toe te voegen aan een creditcard.

Dit doen andere banken

bunq was één van de eerste die een mogelijkheid biedt om je Apple Pay-kaarten te personaliseren. Je kan daar een gekleurd lijntje toevoegen aan je individuele passen, zodat je ze ook makkelijker kan herkennen. De Rabobank voegt automatisch de tekst Gezamenlijke rekening toe in de rechter bovenhoek aan een pas die hoort bij een en/of-rekening. ABN AMRO en andere Nederlandse banken bieden nog geen optie om je Apple Pay-kaarten te personaliseren.

