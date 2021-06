Je kunt ook de achtergrond aanpassen via de Finder . Lees daar meer over in deze tip.

macOS Monterey is er en dat betekent nieuwe wallpapers! Met een wat grotere update zoals deze geeft Apple de software vaak ook een nieuwe look, waaronder nieuwe achtergronden. Op alle nieuwe functies van Monterey moet je nog wachten tot na de zomer (tenzij je de beta installeert), maar je kunt nu al wel een beetje in de stemming komen met deze nieuwe wallpapers. Er is een lichtere roze-paarse en donkere blauw-paarse variant van de achtergronden beschikbaar, met een afbeelding die op een vallei lijkt.

macOS 12 is de aankomende grote software-update van macOS. Het is de opvolger van macOS Big Sur (macOS 11). Naar verwachting verschijnt macOS 12 eind 2021 en kondigt Apple de update aan tijdens de WWDC 2021 in juni. We verwachten in deze versie weer een aantal nieuwe functies en verbeteringen. Mogelijk verfijnt Apple de grote veranderingen die in 2020 doorgevoerd werden, zoals het nieuwe design. Lees hier alles wat we al weten over macOS 12.