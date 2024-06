Je hebt het misschien wel eens gemerkt bij het installeren van een grote game van tientallen gigabytes: macOS klaagt dat er onvoldoende ruimte vrij is om te installeren, terwijl je toch zeker weet dat het zou moeten passen. Vanaf macOS Sequoia wordt dit verbeterd: downloads en apps uit de Mac App Store hebben niet langer dubbel zoveel vrije opslagruimte nodig om te kunnen installeren. In plaats daarvan heb je net zoveel vrije ruimte nodig als de uiteindelijke installatiegrootte van de app, plus nog een kleine buffer. Die buffer is een stuk kleiner dan voorheen.

Volgens de releasenotes van macOS 15 beta 2 hoeft de Mac niet twee keer zoveel vrije ruimte te hebben. Daardoor kun je beter inschatten of je een app kunt installeren. Ook het beheren van je vrije ruimte wordt een stuk gemakkelijker: je hoeft geen enorme buffer achter de hand te houden voor het geval je eens een grote app wilt installeren. Apple roept ontwikkelaars op om hier rekening mee te houden bij het communiceren van de grootte van hun apps, zodat er minder verwarring ontstaat over de benodigde vrije schijfruimte bij het installeren.

Dit is wat Apple er zelf over zegt onder het kopje ‘App Store’:

Starting in macOS 15, the App Store no longer needs twice the space free for an initial app download and install. The free space requirement will now be the final install size of the app, plus a small buffer. Developers should consider this change in any messaging they might have around size requirements. (123838124)