De Affinity-apps zijn een tijdje geleden overgenomen door Canva, met als doel om zoveel mogelijk gebruikers bij Adobe weg te kapen. Deze extra lange proefperiode is daarvoor bedoeld. “We zeggen: ‘probeer alles en betaal niets’, omdat we begrijpen dat verandering een grote stap kan zijn voor drukke professionals”, aldus Affinity CEO Ashley Hewson in een blogpost. “Iedereen die de proefversie gebruikt is absoluut niet verplicht om iets te kopen”. Het bedrijf vraagt zelfs niet om betaalgegevens. Hewson hoopt dat veel gebruikers hebben besloten dat het tijd is om naar een ander softwarepakket over te stappen, sinds concurrent Adobe negatief in het nieuws was over de invoering van nieuwe AI-voorwaarden.

Bovendien is de Amerikaanse waakhond Federal Trade Commission van plan om stappen tegen Adobe en twee topmensen te ondernemen, omdat ze consumenten hebben voorgelogen over de extra kosten die zijn gemoeid met het eerder opzeggen van een abonnement op Creative Cloud. Adobe maakt het volgens de FTC bovendien moeilijk voor consumenten om hun abonnement op te zeggen.

Eenmalig bedrag

Bij Affinity speelt dat allemaal niet: bij deze apps betaal je eenmalig voor de software. Om de zoveel jaar komen er grote updates uit waarvoor je wel een (kleiner) bedrag moet betalen, maar daarna ben je er vanaf. Er zijn geen maandelijkse of jaarlijkse kosten waar je voor langere tijd aan vastzit en als je tevreden bent met de functies van een eerdere softwareversie, hoef je niet te upgraden. Bij Adobe moet je je abonneren op Creative Cloud, dat al snel een paar tientjes per maand kost.

De Affinity Creative Suite is te gebruiken op de Mac, iPad en Windows-pc’s en omvat de apps Affinity Photo, Affinity Designer en Affinity Publisher. Je kunt een gratis proefperiode van 6 maanden starten en zit dan nergens aan vast. Mensen die meteen enthousiast zijn kunnen de apps nu al aanschaffen met 50% korting. Normaal betaal je €179,99 voor het complete softwarepakket, maar dat is nu verlaagd naar €89,99.

Het team van Affinity-team bij de aankondiging van de Canva-overname.

Alledrie apps hebben in mei 2024 nog een update gekregen met ondersteuning voor variabele lettertypes, de mogelijkheid om QR-codes te genereren, support voor tientallen nieuwe camera’s en 32-bits HDR. Affinity belooft verder uitgebreide support met educatieve video’s en tutorials om de software te leren gebruiken. Dus mocht je nog op zoek zijn naar software voor fotografie en design, dan is het een kleine moeite om op de “Try for free”-knop te drukken. Helemaal identiek zijn de pakketten niet, maar de functies en de doelgroep van Affinity Photo, Affinity Designer en Affinity Publischer komen in grote lijnen overeen met die van Adobe Photoshop, Adobe Illustrator en Adobe InDesign.