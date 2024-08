Sonos overweegt om de oude app terug te brengen, omdat het bedrijf nog steeds kritiek krijgt op de vernieuwde app. Ondertussen is ook bekend dat Sonos vandaag zo'n 100 mensen heeft ontslagen en dat het kantoor in Amsterdam wordt gesloten.

De ontslagronde komt neer op ongeveer 6% van het huidige personeelsbestand. Vorig jaar werden ook al 130 medewerkers ontslagen. De bron van The Verge zegt niet waarom de personen zijn ontslagen, maar het zou te maken kunnen hebben met problemen rondom de vernieuwde app. Daarin ontbraken zoveel functies en werden zoveel bugs geïntroduceerd, dat Sonos forse kritiek kreeg. Ondertussen heeft CEO Patrick Spence verklaard dat het repareren van de app nu de hoogste prioriteit krijgt. The Verge wist daarbij ook te achterhalen dat Sonos overweegt om de oude app terug te brengen, terwijl tegelijk het aantal servicecenters voor klanten wordt verlaagd, waaronder eentje in Amsterdam. Het kantoor zal later dit jaar worden gesloten. Het hoofdkantoor van Sonos Europe is in Hilversum gevestigd en blijft voorzover bekend gewoon bestaan.

Met minder mensen klaar voor de toekomst

Volgens The Verge zijn er vooral ontslagen gevallen bij de marketingafdeling; deze medewerkers kregen opeens geen toegang meer tot het interne netwerk van het bedrijf. Inmiddels is de ontslagronde bevestigd door CEO Patrick Spence. “We hebben de moeilijke beslissing genomen om afscheid te nemen van ongeveer 100 teamleden die 6 procent van het bedrijf vertegenwoordigen”, aldus Spence. “Deze actie was een moeilijke, maar noodzakelijke maatregel om een voortdurende, zinvolle investering in Sonos’ product roadmap te garanderen en Sonos tegelijkertijd klaar te stomen voor succes op de lange termijn.” Financieel gaat het Sonos echter voor de wind: bij de laatste kwartaalcijfers meldde het bedrijf nog een hogere omzet en winst in vergelijking met vorig jaar.

Opvallend is dat Spence dezelfde bewoordingen gebruikte om de vernieuwde app te verdedigen. Hij blijft volhouden dat het vanaf de grond opbouwen van de Sonos-app de juiste keuze was om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Toch worden nu ook andere maatregelen overwogen. Zo schreven we gisteren dat Sonos het voor bezitters van oudere speakers mogelijk heeft gemaakt om hun multiroomsysteem te downgraden naar de oudere S1 Controller-app. Daarnaast zou Sonos de mogelijkheid hebben onderzocht om de vorige app terug te brengen.

Bekijk ook Sonos laat je nu downgraden naar het oudere Sonos S1-systeem In de nieuwste versie van de Sonos-app geeft de fabrikant je de mogelijkheid om terug te keren naar het oudere S1-systeem. Je verliest dan wel een aantal nieuwere functies. Pluspunt is dat je je audiosysteem weer op de betrouwbare, simpele manier kunt bedienen via de Sonos S1 Controller-app.

Op dit moment is de vernieuwde app de enige die beschikbaar is, waardoor klanten erop zijn aangewezen. Recente updates hebben de problemen wel iets verholpen, maar is nog genoeg te doen. De situatie rondom de app houdt de verkoop van bestaande producten tegen. Vandaar dat Sonos heeft besloten om twee belangrijke producten voor komend najaar (waaronder een soundbar) voorlopig uit te stellen. Bronnen hebben The Verge verteld dat Sonos nog steeds hoopt dat de soundbar in oktober kan worden uitgebracht.

Ace ondergesneeuwd

Spence gaf overigens ook toe dat alle perikelen rondom de app de introductie van de Sonos Ace-hoofdtelefoon volledig hebben overschaduwd. Het oplossen van alle problemen rondom de app gaat volgens de CEO op korte termijn waarschijnlijk tussen de $20 en $30 miljoen kosten. Ondertussen probeert Sonos met regelmatige appupdates de klanten gerust te stellen en te voorkomen dat ze naar een ander speakersysteem overstappen.