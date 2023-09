Apple sleutelt aan AppleCare+, de verlengde verzekering voor je producten. Vanaf nu is het mogelijk om een bestaande verzekering te verlengen, maar alleen als je in Nederland woont. Belgen grijpen helaas mis.

Klanten met AppleCare+ kunnen hun dekking verlengen zodra de verzekering afloopt. Dit blijkt uit een bijgewerkt supportdocument van Apple en geldt voor de AppleCare+ abonnementen van de iPhone, iPad en Apple Watch. Deze verzekeringen gelden doorgaans voor de eerste twee jaar. Daarna kun je je abonnement verlengen op maand- of jaarbasis. De dekking van je abonnement kan op die manier langer duren dan 24 of 36 maanden, op maandelijkse of jaarlijkse basis, tot wederopzegging. Wel moet je de nieuwe dekking binnen 30 dagen afsluiten nadat de oorspronkelijke dekking is afgelopen.



De verlenging van AppleCare+ is ook bij de Mac mogelijk, maar alleen op jaarbasis. De vaste looptijd van deze verzekering is drie jaar; daarna kun je steeds met een jaar verlengen. De prijs blijft bij verlenging hetzelfde. Wel bepaalt Apple eerst of een apparaat in aanmerking komt voor verlenging van AppleCare+. De verlenging is mogelijk in de volgende landen: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. België is dus uitgesloten van het feestje.

De prijs voor AppleCare+ verschilt per apparaat. De looptijd is bij de iPhone altijd 2 jaar en daarna is het te verlengen.

Apple introduceerde een paar dagen geleden ook een verlies- en diefstaldekking voor AppleCare+. Hiermee kun je zorgen dat ook verlies en diefstal van je iPhone is gedekt, met een maximaal aantal claims van twee per twaalf maanden en een eigen risico van €129,- per keer. Hiervoor betaal je zestig tot zeventig euro extra bovenop de normale prijs.

