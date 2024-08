“Ik zal niet rusten voordat we de problemen hebben opgelost en klanten weer enthousiast zijn over Sonos”, zei Spence tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. “Onze focus moet liggen op het aanpakken van de app vóór al het andere,” vervolgde hij. “Dit betekent dat we de twee grote nieuwe productreleases die we hadden gepland voor Q4 uitstellen totdat onze app-ervaring voldoet aan het kwaliteitsniveau dat wij, onze klanten en onze partners verwachten van Sonos.” De twee producten zouden in het vierde kwartaal van 2024 in de verkoop gaan, maar dat wordt nu uitgesteld. Eén van die producten is vrijwel zeker de nieuwe high-end soundbar met codenaam Lasso, die vorige maand uitlekte. Het andere product zou de streamingbox kunnen zijn, die voor 2024 of 2025 gepland stond.

Spece gaf ook aan dat de nieuwe Sonos Ace-hoofdtelefoon een sterke start heeft gemaakt en heeft bijgedragen aan de omzetgroei die Sonos gerealiseerd heeft. Maar dat succesje werd overschaduwd door de aanhoudende problemen met de vernieuwde Sonos-app. Om dit weer vlot te trekken heeft Sonos de hulp ingeroepen van veteranen. Spence gaf aan dat Nick Millington, de architect van de oorspronkelijke Sonos-ervaring, is gevraagd om alles in het werk te stellen om de Sonos-app weer terug naar het oude niveau te brengen. Verder heeft Sonos-bestuurslid Tom Conrad een extra taak gekregen: als toezichthouder moet hij in de gaten houden dat de verbetering van de app goed verkoopt.

Bekijk ook Review: Sonos Ace, hoe goed bevalt de eerste hoofdtelefoon van Sonos? Review van de Sonos Ace, de eerste hoofdtelefoon van Sonos. Hoe bevalt de Sonos Ace? In deze review lees je over onze ervaringen in de afgelopen weken. Niet alles werkte zoals verwacht!

Een paar maanden geleden zag het er nog anders uit: Sonos was trots op het redesign van de app en de onderliggende infrastructuur. Maar Spence erkent ook dat het project te gehaast is uitgevoerd. Bij de uitrol bleek dat er hardnekkige bugs waren, die niet waren ontdekt tijdens het testen. Klanten klaagden over ontbrekende functies en vastlopende speakersystemen, waardoor Sonos reputatieschade opliep. Spence bood uiteindelijk zijn excuses aan en beloofde verbeteringen. Er zullen elk twee weken app-updates uitkomen om het vertrouwen van de klanten terug te winnen. Toch blijft Spence erbij dat de gekozen richting de juiste was voor de toekomst van Sonos. Door over te stappen naar een modulair ontwikkelplatform op basis van moderne programmeertalen moet het mogelijk worden om sneller vernieuwingen door te voeren.

Bekijk ook Sonos heeft batterijprobleem van de app opgelost in de nieuwste update Sonos bracht dit voorjaar een grote update voor haar app uit. Maar dat leidde al snel tot kritiek: meerdere functies uit de oude app ontbreken. Sonos bleef aanvankelijk achter de update staan, maar geeft nu toe dat ze een fout hebben gemaak. Gaandeweg zal worden geprobeerd de app beter te maken.

Geen nieuwe producten, wel korting

De komende maanden hoeven we dus geen nieuwe Sonos-producten te verwachten, maar het bedrijf lijkt wel iets anders in petto te hebben: kortingsacties. Dit is bedoeld om klanten en partners te bedanken en om te zorgen dat hun ontevredenheid wordt omgezet in blijheid, aldus Spence. Ondertussen worstelt Sonos nog door: zo zorgde een tijdelijke storing bij de clouddiensten woensdag nog voor problemen bij sommige gebruikers. En functies zoals wachtrijbeheer laten nog erg lang op zich wachten. Die komen waarschijnlijk pas dit najaar terug.