Sonos heeft een nieuwe soundbar voor de tv: de Sonos Ray. Deze soundbar is goedkoper dan de al bestaande Beam en Arc. Voor wie tegen de prijs aanhikte is er nu dus ook een goedkopere Sonos soundbar. Alle details over de Sonos Ray lees je hier!

Sonos komt vandaag met vier grote aankondigingen: de Sonos Ray als compacte soundbar voor de TV, Sonos Voice Control als stemervaring op je Sonos-systeem, Sonos Roam in drie nieuwe tinten (Olive, Wave en Sunset) en een samenwerking met Lorde op Sonos Radio. Van deze aankondigingen is de eerste het meest interessant: Sonos had al twee soundbars, namelijk de Sonos Beam (ca. €450) en de Sonos Arc zijn de eerste twee het meest interessant. Sonos Ray is een compacte all-in-one soundbar voor de tv, die vanaf juni in de winkel ligt en €299 gaat kosten.



De Sonos Ray legt de nadruk op gebruiksgemak en een compact formaat, ideaal voor kleinbehuisden of voor in de slaapkamer of kinderkamer. De soundbar is bedoeld voor mensen die voor het eerst een home theater-setup willen neerzetten of om het geluid in meerdere kamers te verbeteren. De Sonos Ray heeft twee tweeters, twee midwoofers en eigen technologie om vervorming van het geluid tegen te gaan. Je kunt er ook goed gesproken dialogen mee luisteren als je tv-series zit te kijken. De Sonos Trueplay-software past het geluid aan jouw kamer aan. Heb je op een later moment budget om meer speakers te kopen dan kun je het systeem uitbreiden met achterspeakers of een subwoofer.

Sonos Ray is dus de goedkopere uitvoering in de line-up van soundbars van Sonos. Hij is vanaf 7 juni verkrijgbaar in diverse landen, waaronder Nederland en België. Je betaalt in Europese landen €299,- als adviesprijs. Je kunt zoals gebruikelijk kiezen uit de kleuren zwart en wit. Aan de bovenkant zitten aanraakgevoelige knoppen en de achterkant is gebogen.

Op het eerste gezicht lijkt de Sonos Ray erg op de Beam, maar is net iets korter:

Sonos Fury: 550mm (breed) x 69mm (diep) x 100mm (hoog)

Sonos Beam (gen 2): 651mm (breed) x 68.6mm (diep) x 100mm (hoog)

Hij heeft kleine voetjes aan de onderkant. In het midden zie je het Sonos-logo, net als bij de andere soundbars van Sonos. Bij de Beam loopt de grille tot aan de achterkant door, maar dat is bij deze nieuwe soundbar niet zo: de speakergrille zit alleen aan de voorkant.

Wat aansluiten betreft is er geen HDMI of HDMI eARC, maar alleen optisch net als bij de vroegere Sonos Playbar. Dit zorgt dat hij ook op oudere tv’s goed aan te sluiten is. Koppelen doe je door op een knop te drukken, die samen met de Ethernet-poort aan de achterkant zit. Net als met eerdere Sonos-producten kun je een multiroom-systeem vormen met andere speakers, waarbij de verbinding draadloos wordt gelegd. Zelf ondersteunt de Sonos Ray alleen Dolby Digital en geen Dolby Atmos. Maar gebruik je twee stuks als surroundspeaker voor je Sonos Arc of Beam, dan krijg je wel een ruimtelijk geluid. Door het ontbreken van een microfoon kun je Sonos Ray niet gebruiken voor Google Assistant of Amazon Alexa.

De Sonos Ray vanaf 7 juni verkrijgbaar bij Sonos zelf en bij diverse retailers.

