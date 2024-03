Sphinx (seizoen 1)

“Sphinx” neemt ons mee in een intrigerend verhaal dat draait om de dertienjarige Minke Moorman. Op een dag, terwijl ze onderweg is naar school, wordt ze ontvoerd. Wat volgt, is een ongelooflijke wending. Op dezelfde dag, drie jaar later, verschijnt Minke plotseling weer, uit het niets, met een mysterieuze tatoeage van een sphinx op haar rug. In eerste instantie zijn haar ouders, Marcel en Rifka, en haar broertje dolblij dat Minke weer thuis is. Maar al snel merken ze dat er iets is veranderd. Minke blijkt nog steeds gemanipuleerd te worden door haar ontvoerder. Dit belooft een aangrijpend verhaal vol suspense en emotionele wendingen te worden, waarbij de kijker op het puntje van zijn stoel zal zitten.