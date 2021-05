Dolby Atmos-instellingen op de Sonos Arc

Op de tv-speaker Sonos Arc kun je voortaan het volume voor Dolby Atmos aanpassen via de mobiele app. je kunt zelf bepalen hoe luid het kanaal is dat van boven je hoofd lijkt te komen. Ook kun je het volume terugschroeven als je het geluid te dominant vindt. Voorheen koos de Arc zelf automatisch de instellingen op basis van Trueplay. Om dit aan te passen ga je in de mobiele Sonos-app naar System > Arc > Height Audio.

De Sonos Arc is de meest uitgebreide tv-speaker van Sonos en vervangt de eerdere Playbar en Playbase. Hij kost rond de 900 euro en heeft als bijzonderheid dat Dolby Atmos wordt ondersteund. In onze review van de Sonos Arc lees je er meer over.



Sonos Roam lost batterijprobleem op

De andere software-update die Sonos uitbrengt is voor de Roam, de draagbare speaker die je ook buitenshuis kunt meenemen. Deze speaker is sinds vorige maand op de markt maar bleek een batterijprobleem te hebben. Als je Google Assistent voor spraakbediening gebruikt, blijkt de batterij bij sommige mensen korter mee te gaan dan de beloofde 10 uur. Met de nu verschenen software-update moet dat zijn opgelost en kun je Google de volle 10 uur commando’s blijven geven. Ook de Sonos Roam hebben we gereviewd: de draagbare speaker krijgt van ons een 8,5. Nieuw bij deze speaker is Sound Swap, een functie om muziek te laten doorspelen als je thuiskomt.

Het updaten van beide Sonos-apparaten doe je via de mobiele app van Sonos.