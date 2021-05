Het probleem was niet eens dat de man van Facebook afkomstig was en mogelijk een andere visie had op reclames en dataverzameling. Er was een heel andere reden waarom meer dan 2.000 Apple-medewerkers maakten in een petitie bezwaar tegen de komst van Martínez. De man had in zijn autobiografie nogal wat vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt en dat past niet in de cultuur van Apple. Een paar uur nadat de petitie rondging bij Apple werd het Slack-account van Martínez gedeactiveerd en werd het reclameteam van Apple werd bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg. Daar werd bekendgemaakt dat Martínez was ontslagen.



Antonio García Martínez werkte van 2011 tot 2013 als productmanager in het ad targeting-team, maar schreef ook boeken. Daarin maakte hij denigrerende opmerkingen over vrouwen en mensen van kleur. Zo pende hij de volgende tekst: “De meeste vrouwen in de Bay Area zijn zacht en zwak, verwend en naïef ondanks hun beweringen van wereldsheid, en over het algemeen vol met shit”.

De Apple-medewerkers lieten in de petitie aan Eddy Cue weten dat ze diep bezorgd zijn over de indiensttreding van Martínez, aangezien zijn uitlatingen niet passen bij Apple’s standpunten over inclusiviteit en diversiteit. Cue was het daar blijkbaar mee eens, want in een verklaring liet een woordvoerder later weten dat Apple altijd streeft naar een inclusieve werkplek, waar iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd. “Gedrag dat mensen kleineert of discrimineert om wie ze zijn, hoort hier niet thuis.”

Martínez schreef onder andere artikelen voor Wired en is auteur van het boek ‘Chaos Monkeys’, opgedragen aan ‘al mijn vijanden’. In het boek vertelt Martínez hoe hij vanuit de aandelenwereld van Wall Street in Silicon Valley terechtkwam. Diversiteit is daar vaak nog ver te zoeken, al proberen bedrijven als Apple er wel iets aan te doen. Uit het laatste diversiteitsrapport van Apple blijkt dat 40 procent van de medewerkers vrouw is, al is de verhouding in specifieke afdelingen nog wel erg scheef. De helft van de medewerkers is wit en een kwart heeft Aziatische roots. Maar het managementteam onder leiding van Tim Cook is nog niet erg divers: het bestaat grotendeels uit oudere mannen.