Het uitstel zou vorige week intern zijn gecommuniceerd aan eigen medewerkers. De lopende werkzaamheden moesten worden onderbroken omdat bleek dat er in vroege versies van iOS 18 te veel bugs zaten, zeggen bronnen. In plaats van het toevoegen van nieuwe functies zal nu de nadruk nu eerst worden gelegd op het oplossen van fouten in de code en verbeteren van de performance. Het is volgens Bloomberg niet eerder voorgekomen dat er al zo vroeg in het softwaretraject op de pauzeknop wordt gedrukt. Toch zal iOS 18 naar verwachting gewoon op tijd worden uitgebracht, dus op het gebruikelijke moment in september.

Apple heeft nog iets meer dan een halfjaar om een eerste versie van iOS 18 op te leveren. Als begin juni 2024 de ontwikkelaarsconferentie WWDC van start gaat is het gebruikelijk dat ook de eerste beta’s beschikbaar komen. Daarin zouden wel eens minder functies kunnen zitten dan Apple aanvankelijk voor ogen had. Het gaat overigens niet alleen om iOS 18, maar ook de aanstaande software-updates voor iPad, Mac en andere devices. Er is nog weinig gelekt over toekomstige functies, behalve dat er flink wat verbeteringen voor Siri en meer AI-functies in zullen zitten. Apple zou overvallen zijn door het succes van ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen en naarstig bezig zijn met een inhaalslag. De extra functies op dit gebied zouden al in iOS 18 moeten zitten – als Apple het project weer goed op de rails krijgt.