Het is nog maar een paar dagen geleden dat er een kleine iOS- en iPadOS-update verschenen. Maar Apple is niet tevreden en brengt nu alweer de opvolgers iOS 17.0.2 en iPadOS 17.0.2 uit, die een bug met datatransfers oplossen.

iOS 17.0.2 en iPadOS 17.0.2 beschikbaar

Mensen die vorige week een iPhone 15 uitpakten, merkten dat er al meteen een update naar iOS 17.0.2 klaarstond. Die moest je verplicht installeren om op een later moment niet tegen problemen met datatransfers aan te lopen. Nu brengt Apple iOS 17.0.2 ook voor andere geschikte iPhones uit, kort nadat iOS 17.0.1 werd uitgerold. Het buildnummer is wel anders: die voor de iPhone 15’s heeft buildnummer 21A350 en nu is het 21A351.



iOS 17.0.2 en iPadOS 17.0.2 downloaden

Waarschijnlijk waren er mensen die problemen ondervonden bij het updaten van hun oude toestel naar een iPhone 15 . De update die nu verschijnt is echter geschikt voor elk toestel dat naar iOS 17 te updaten is, dus de iPhone XS en nieuwer.

Om deze updates te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

