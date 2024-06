Populaire navigatie-app Magic Earth is nu weer beschikbaar voor de Apple Watch. Een tijdje geleden werd de Apple Watch-versie verwijderd, maar deze is nu weer in vernieuwde vorm terug.

Er zijn talloze navigatie-apps op de iPhone en iPad en Magic Earth is onder veel iCulture-lezers een favoriet. De app is misschien wat minder bekend, maar is wel volledig gratis te gebruiken heeft heel veel handige functies, zoals ondersteuning voor CarPlay, maximale snelheden, flitsers en meer. Toen wij in 2019 een review schreven over Magic Earth, was de app ook nog beschikbaar op de Apple Watch. Maar enige tijd geleden werd deze Apple Watch-versie om onbekende redenen verwijderd. Met ingang van versie 8.0.8 van Magic Earth is de navigatie-app weer op de Apple Watch te gebruiken.

Magic Earth op Apple Watch

De nieuwe Apple Watch-app lijkt in de basis heel erg op de versie van een paar jaar geleden, maar dan wel met een wat opgefrist ontwerp. Je kan vanuit de Apple Watch-app meteen navigeren naar je thuis- of werklocatie, waarbij je ook meteen kan kiezen hoe je wil navigeren (auto, vrachtwagen, lopend, fiets of met het openbaar vervoer). Op de Apple Watch zie je vervolgens een grote pijl op het scherm die aangeeft wat je volgende instructie is, met daarbij aangegeven over hoeveel meter je dit op moet volgen.

In het navigatiescherm zie je ook hoeveel de totale afstand van je route is en hoe lang het nog rijden is voordat je bij je bestemming aan komt. In het beginscherm van de app zie je ook nog je meest recent gereden route zodat je die snel kan starten en een lijst van onlangs gereden routes. De Apple Watch-versie van Magic Earth heeft helaas geen complicaties voor op je wijzerplaat. Ook is er geen aparte widget voor het widgetoverzicht van watchOS 10.

De Magic Earth-app op de Apple Watch wordt automatisch geïnstalleerd zodra je de nieuwste update van de iPhone-versie installeert. Zie je de app niet verschijnen, ga dan naar de Watch-app en scroll helemaal naar onderen om de app handmatig aan je Apple Watch toe te voegen. Op zoek naar meer navigatie-apps op de Apple Watch, lees dan onze gids.