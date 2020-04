Satechi komt met een nieuw handig accessoire voor de AirPods. De nieuwe USB-C Wireless Charging Dock voor AirPods is een soort houdertje met USB-C, zodat je hem direct kunt aansluiten op je MacBook of AirPods.

Sinds de AirPods 2 met draadloze oplaadcase kun je de AirPods ook volledig draadloos opladen. Dat betekent dat er geen kabel aan te pas komt, hoewel je bij veel draadloze opladers voor iPhone en AirPods nog wel een kabel nodig hebt om de lader van stroom te voorzien. Dat is bij deze draadloze lader van Satechi niet het geval. Er komt dus echt geen enkele kabel aan te pas om je AirPods van wat extra stroom te voorzien.



Satechi USB-C Wireless Charging Dock voor AirPods

De dock is een soort bedje voor je AirPods-case. Met het USB-C stekkertje steek je hem direct in je MacBook of iPad Pro. Vervolgens leg je de AirPods-oplaadcase er bovenop om deze op te laden. De dock is geschikt voor de draadloze oplaadcase van de AirPods Pro en de gewone AirPods en is uitgevoerd in aluminium.

Door het aluminium ontwerp in spacegrijs past hij mooi bij de nieuwste MacBooks en iPad Pro. Een nadeel bij het gebruik in combinatie met de iPad Pro is dat je de iPad dan wel plat op tafel moet leggen, omdat de AirPods er anders afvallen. Je kan het bakje helaas niet 90 graden kantelen zodat hij horizontaal ligt als je de iPad Pro rechtop houdt.

Deze USB-C Wireless Charging Dock voor AirPods van Satechi kost nu in de pre-order $29,99. Met de promocode AIRPODS ontvang je $5 korting. De dock is nog niet beschikbaar bij een Europese verkoper, maar Satechi verstuurt ook naar Europa. Hou er dan wel rekening mee dat er nog zo’n $14 verzendkosten bij komen. De eerste exemplaren worden in mei verzonden.

Eind vorig jaar bracht Satechi al een soortgelijke lader uit. De draadloze Apple Watch-lader van Satechi werkt ook met USB-C en heeft een soortgelijk design. Omdat de Apple Watch magnetisch oplaadt, blijft deze wel rechtop zitten als je de iPad bijvoorbeeld met een toetsenbordhoes gebruikt.