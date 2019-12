Magnetisch oplaaddock voor Apple Watch van Satechi

Voor de Apple Watch komen regelmatig leuke accessoires uit van allerlei fabrikanten. Een accessoire als deze kenden we op de iCulture-redactie nog niet. Door de oplader direct in een USB-C-poort te steken heb je geen kabels nodig, en dat scheelt als je op reis bent.



Je kunt op deze manier je Apple Watch opladen met een iPad Pro 2018, zoals je op onderstaande foto ook ziet. Heb je een MacBook met USB-C, dan werkt dat ook. Het is alleen aan te raden om je apparaat op een stabiele ondergrond neer te zetten, want zo sterk is de magneet van zo’n oplader ook weer niet. Heb je een bandje waarmee dit accessoire niet handig werkt, dan kun je ook het korte kabeltje gebruiken. Het idee van een kabelloze oplader is daarmee weg, maar het is in ieder geval niet zo’n lange kabel als die van Apple.

Hoe vaak je een accessoire als deze echt gaat gebruiken is erg afhankelijk van je persoonlijke situatie. Een Apple Watch gaat minstens een dag mee als je hem ‘s nachts gewoon oplaadt. Heb je een erg oud model, dan kan de batterij wel versleten zijn. Wij denken dat deze oplader vooral zal aanslaan bij mensen die veel op reis zijn met hun iPad Pro of MacBook met USB-C.

De oplader is natuurlijk ook te gebruiken met lichtnetadapters met een USB-C-poort. Je kunt voor $45 plus $15 verzendkosten het oplaaddock bij Satechi bestellen. Heb je geen haast, dan kun je beter nog even wachten met de aanschaf. Satechi is een internationaal bedrijf en wordt onder andere verkocht bij Amac. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat dit accessoire ook in Nederland te koop is.