Gebruikers van Homebridge kunnen in de toekomst aan het 'Verified by Homebridge'-label herkennen welke plugins gecontroleerd zijn door de ontwikkelaar. Zo weet je zeker dat alles werkt.

Verified by Homebridge: gecontroleerde plugins

Met Homebridge kun je smart home-apparaten die nog niet met HomeKit compatibel zijn, toch laten samenwerken met het smart home-systeem van Apple. Er zijn al duizenden plugins, maar ze zijn niet allemaal even goed. Daar komt nu verandering in met het label ‘Verified by Homebridge’. In de Homebridge Config UI X wordt bij de plugins getoond welke door het team zijn gecheckt en aan bepaalde eisen voldoen. Ontwikkelaars kunnen hun plugin indienen, om te laten goedkeuren.



Het is alweer zes jaar geleden dat ontwikkelaar @nfarina van start ging met het Homebridge-project. De slogan ‘HomeKit-ondersteuning voor ongeduldige mensen’ was daarbij erg passend. Het werd met Homebridge mogelijk om apparaten geschikt te maken voor HomeKit, ook als de fabrikant er nog niet aan toe was.

De plugins voor Homebridge vind je op Github en via het zoekvak op de site van Homebridge. Het zijn er ondertussen duizenden. Het wil overigens niet zeggen dat andere plugins slecht zijn of niet meer zullen functioneren. Maar als je beginner bent met Homebridge en niet van verrassingen houdt, kan het zin hebben om eerst met een paar goedgekeurde plugins te beginnen.

Er zijn meerdere voordelen voor ontwikkelaars om goedkeuring aan te vragen. Je plugin krijgt meer aandacht op de website, in de interface en in de zoekresultaten. Ook zullen gebruikers meer vertrouwen hebben in jouw plugin, waardoor ze er meer gebruik van zullen maken.

Criteria voor Verified by Homebridge

Het Homebridge-projectteam let op een aantal punten, onder andere een probleemloze installatie, geen tracking van gebruikers, geen onverwachte fouten en meer:

The plugin must successfully install.

The plugin must implement the Homebridge Plugin Settings GUI.

The plugin must not start unless it is configured.

The plugin must not execute postinstall scripts that modify the users system in any way.

The plugin must not contain any analytics or calls that enable you to track the user.

The plugin must not throw unhandled exceptions, the plugin must catch and log it’s own errors.

The plugin must be published to npm and the source code available on GitHub.

The plugin must run on all Active LTS versions of Node.js, at the time of writing this is Node.js v10 and v12.

The plugin must not require the user to run Homebridge in a TTY or with non-standard startup parameters, even for initial configuration.

If the plugin needs to write files to disk (cache, keys, etc.), it must store them inside the Homebridge storage directory.

Er zijn momenteel 32 ‘Verified by Homebridge’ plugins, dus het aantal is nog wat beperkt. Maar in de komende maanden moet het flink gaan toenemen, als meer ontwikkelaars van het bestaan op de hoogte zijn en hun plugins hebben aangepast.

Meer informatie vind je hier en hier.

Wil je alles over Homebridge weten, check dan onze gids met stappenplan! Een Raspberry Pi 3 Model B+ starterkit koop je voor rond de 70 euro.