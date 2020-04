Facebook heeft als experiment een nieuwe Apple Watch-app uitgebracht voor Messenger. Met de app kun je snel contact leggen met één van je beste vriend. Gaan we de functies in de toekomst in een andere app zien?

Facebook heeft een apart team dat geregeld nieuwe apps uitbrengt om mee te experimenteren. Dit NPE Team krijgt van Facebook de ruimte om te denken over nieuwe functies en handige toepassingen, waarna de functies mogelijk in een later stadium breder beschikbaar komen. Apps van dit team zijn dan ook alleen beschikbaar in de VS of Canada, dus je kan ze niet zomaar vanuit de Nederlandse App Store halen. Dat geldt ook voor KIT, een nieuwe Apple Watch-app. KIT staat voor Keep In Touch en draait om het sturen van berichten naar alleen je beste vriend of vriendin.



KIT van Facebook: experimentele Apple Watch-app

De app is alleen beschikbaar voor de Apple Watch en hoort dus niet bij een iPhone-versie. Sinds watchOS 6 kunnen ontwikkelaars volledig losstaande Apple Watch-apps maken, waar dit er dus één van is. Canadese gebruikers downloaden de app dan ook vanuit de App Store op de Apple Watch.

De app gebruikt een redelijk unieke aanpak. Om in te loggen scan je een QR-code op je Apple Watch, waarna je slechts één persoon selecteert waarmee je in contact wil blijven. De app is dan ook bedoeld voor het versturen van snelle berichten met bijvoorbeeld je partner of je beste vriend. Je kan in de app drie soorten berichten sturen: een gesproken audiobericht, een gedicteerd getypt bericht of een emoji. Je kan ook direct je locatie delen.

Hoewel de app nauwelijks verwijzingen naar Facebook heeft, draait het op het Messenger-platform. Je moet dus wel een Messenger-account hebben én een Canadese Apple ID gebruiken om de app uit de Canadese App Store te halen. Wellicht dat de app een blik op de toekomst geeft. Momenteel heeft de Messenger-app wel een Apple Watch-versie, maar die is nog wel vrij beperkt.