SmartThings is het smart home-platform van Samsung, zoals HomeKit en de Woning-app dat is voor Apple. Zowel HomeKit als SmartThings ondersteunen (net als Google Home) de nieuwe smart home standaard Matter. Het voordeel van Matter is dat een accessoire direct werkt op meerdere platformen, zonder dat de fabrikant voor elk individueel platform ondersteuning hoeft in te bouwen. Maar er was nog geen mogelijkheid om Matter-accessoires op de iPhone te bedienen met de app van één van de andere grote smart home-platforms. Maar met de nieuwste update van Samsung SmartThings kan dat wel.



Samsung SmartThings op iOS werkt met Matter

Om de SmartThings-app voor iOS te combineren met Matter-accessoires, heb je minimaal iOS 16.2 nodig. De SmartThings-app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Apple Watch. Het platform biedt een aantal voordelen ten opzichte van HomeKit. Het grootste voordeel is dat Samsung SmartThings werkt op zowel Android als iOS. Woon je in huis met Android-gebruikers, dan is het slimmer om te kiezen voor een multi-platform systeem als Google Home of Samsung SmartThings dan voor HomeKit. Voor automatiseringen en dergelijke is het immers handiger dat ieder gezinslid in huis bij alle apparaten kan. En nu de SmartThings-app Matter ondersteunt op iOS, maakt dat het veel gemakkelijker voor het bedienen van je huis als je zowel Android- als iOS-gebruikers thuis hebt. De SmartThings-app kan ook van pas komen als je de Woning-app bijvoorbeeld niet handig vindt.

Bovendien ondersteunt Samsung SmartThings meer smart home-apparaten dan HomeKit en de Woning-app, al kan dit aanbod voor Apple’s systeem de komende tijd wel flink toenemen dankzij de ondersteuning voor Matter. Immers hoeven fabrikanten alleen maar Matter te ondersteunen om de accessoires te kunnen bedienen in zowel HomeKit als Google Home of Samsung SmartThings.

Matter is sinds eind 2022 beschikbaar en de komende jaren verwachten we veel meer producten die het gaan ondersteunen. Eve, een populair HomeKit-merk, ondersteunt voor een aantal producten inmiddels Matter, waardoor voor het eerst ook Android-gebruikers deze apparaten kunnen bedienen. Meer over deze nieuwe smart home-standaard lees je in onze uitleg. We hebben ook een uitgebreide Matter FAQ voor antwoorden op de meest gestelde vragen.