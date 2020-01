Robin Mobile wordt Budget Mobiel

Robin Mobile was een van de eerste providers met een onbeperkte databundel. Voor een vast bedrag per maand vanaf €15 kun je internetten op het 4G-netwerk van KPN. Robin Mobile heeft vijf bundels, die alleen verschillen in snelheid. Wil je de hoogst mogelijke snelheid van 25Mbps, dan betaal je €40 per maand voor een sim only bij Robin Mobile. Alle bundels van Robin Mobile werken met een fair use policy, dus je hebt een onbeperkt aantal MB’s als je geen bizarre dingen doet.



Robin Mobile trok vooral in het begin veel aandacht, maar nu meerdere aanbieders ook onbeperkt internet hebben is de provider wat meer naar de achtergrond verdwenen. Eigenaar Nuts Groep vindt het een prima moment om nu van naam te wisselen. Klanten krijgen voortaan een factuur van Budget Mobiel en zullen gebruik moeten maken van de Budget-app. Halverwege januari gaan de wijzigingen in. Robin Mobile en Budget Thuis zijn in 2019 nauw gaan samenwerken en dat resulteert nu in een samenvoeging. Er zal nog steeds gebruik worden gemaakt van het KPN-netwerk.

Wat betekent het voor jou?

Ben je klant van Robin Mobile, dan gaat er in feite niet zoveel veranderen. Per 17 januari wordt het abonnement overgezet naar de nieuwe naam Budget Mobiel. Dit betekent ook dat je kunt profiteren van combinatiekorting als je al klant bent van Budget Energie of Budget Alles-in-1. Je hoeft niet van simkaart te wisselen en ook je datasnelheid, contract en maandbedrag blijven hetzelfde. Het enige verschil is dat Robin Mobile niet langer de kosten int, maar Budget Mobiel. Het aanpassen van je abonnement regel je via MijnBudget en de Budget-app. De inloggegevens van Robin Mobile kun je blijven gebruiken.

Zoek je nog een nieuw abonnement, dan kun je dat dus nog steeds bij Robin Mobile afsluiten, alleen gaat het op 17 januari automatisch over naar Budget.

Robin Mobile ontstond in 2013 als sim only-aanbieder voor onbeperkt internet. Twee jaar eerder gingen er al geruchten dat Tele2 met een partner onbeperkt mobiel internet zou gaan aanbieden voor 10 euro per maand. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van TD-LTE, een variant op LTE waar maar één kanaal voor uploaden/downloaden voor nodig is. Robin Mobile koos echter een andere route: zij hebben nooit een eigen netwerk opgetuigd maar kozen ervoor om gebruik te maken van het KPN-netwerk.