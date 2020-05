Update 17 mei 2020: in watchOS 6.2.5 zijn nieuwe Pride 2020-wijzerplaten toegevoegd. Het gaat om een vernieuwde Pride Digital, Pride Analog en Gradient. Bij de Numerals Mono, Numerals Duo en California wijzerplaat kun je nu ook regenboogkleuren instellen.

Pride-wijzerplaat op je Apple Watch

De Pride-wijzerplaat is geïnspireerd op de regenboogvlag en is gemakkelijk in te stellen, ongeacht welke generatie Apple Watch je gebruikt. Wel is het zo dat de nieuwste Pride 2019-wijzerplaten het best tot hun recht komen op de Apple Watch Series 4 en later, omdat de afbeelding tot in de uiterste hoeken doorloopt.

Pride-wijzerplaat instellen

Zo kun je de speciale Pride-wijzerplaten instellen:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar Wijzerplaten > Pride. Kies de wijzerplaat die je het meest aanspreekt (of kies meerdere). Tik op Voeg toe.

Je moet nu nog wel de wijzerplaat uitkiezen op de Apple Watch. Dit kun je overigens ook op de iPhone doen:

Open het tabblad Mijn Watch. Tik bij Mijn wijzerplaten op de Pride-versie. Tik nu op Stel in als huidige wijzerplaat.

Draai je aan de kroon of tik je op het scherm, dan komende gekleurde lijnen in beweging, alsof het gespannen draden zijn.

Eerdere versies van de Pride-wijzerplaat zijn ook nog steeds beschikbaar, zoals je hieronder kunt zien.

Pride-bandje voor Apple Watch

Je kunt de combinatie helemaal af maken met de speciale Apple Watch Pride-bandjes. Bijna elk jaar brengt Apple daar een nieuwe variant van uit en dit jaar is gekozen voor de Sport Loop. Kies je voor de Pride 2019-wijzerplaten, dan zul je zien dat de kleuren van het bandje doorlopen over het scherm. Deze wijzerplaten zijn dan ook speciaal afgestemd op het meest recente bandje, die gemaakt is van nylon en een klittenbandsluiting heeft. Het handige van dit bandje is dat hij in de wasmachine kan, dus als je iets te fanatiek aan het sporten (of het feesten) bent geweest was je het zweet er zo weer uit.

Je kunt de Apple Watch Pride bandjes hier aanschaffen. Je kunt uiteraard ook bij andere Apple-verkooppunten terecht, zoals bij Amac.

Eerdere versies van het Pride-bandje kun je alleen nog tweedehands kopen.

Apple ondersteunt met de verkoop van deze bandjes het werk van organisaties die de belangen van de LGBTQ-gemeenschap behartigen. Deze organisaties, zoals GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality en Encircle in de VS en ILGA wereldwijd, zetten zich in om een positieve verandering teweeg te brengen. Een deel van de opbrengst van de Pride Edition-bandjes gaat naar deze organisaties.