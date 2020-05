Sinds iOS 13 en iPadOS 13 zijn de iPhone en iPad standaard voorzien van donkere modus. Apps kunnen hiervoor aangepast worden en een heel groot deel heeft dat inmiddels al gedaan. Toch zijn er nog wel wat populaire apps waarbij de donkere modus ontbreekt. Denk aan Facebook, maar ook niet alle apps van Google zijn in het donker beschikbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de standaard Google-app. Maar het goede nieuws: daar komt vanaf deze week verandering in. De Google-app krijgt namelijk de donkere modus.



Google Zoek-app krijgt dark mode

Google voegt de donkere modus toe aan zowel de Android- als iOS-versie van de Google-app. En er is ook goed nieuws voor gebruikers op iOS 12, want ook die versie krijgt een apart in te stellen donkere modus. Gebruik je een iPhone met iOS 13, dan kan je de weergave ook automatisch aan laten passen aan je systeeminstelling.

In de loop van de week wordt de donkere modus uitgerold, dus het kan even duren voordat deze voor jou zichtbaar is. Gebruikers met iOS 12 moeten dus wel even naar de instellingen van de app gaan om het handmatig in te schakelen. Met de donkere modus zijn zowel je zoekresultaten, homepage met nieuwssuggesties en de andere onderdelen in het donker. De webversie van Google is nog altijd niet in het donker beschikbaar.

Gmail dark mode nu eindelijk breder uitgerold

Dat het wel een tijdje kan duren voordat de donkere modus zichtbaar is, bewijst Gmail. De donkere modus van Gmail werd al in oktober aangekondigd, maar is de afgelopen week pas breder beschikbaar gekomen voor Nederlandse gebruikers. Mocht je deze de afgelopen dagen niet gezien hebben, start de app dan opnieuw op of download hem opnieuw uit de App Store.