In januari beloofde PopSockets MagSafe-accessoires uit te brengen. Die zijn er nu: een PopSockets Wallet voor je bankpasjes en een PopGrip die magnetisch is.

PopGrip voor MagSafe

PopSockets zijn handige houders om je iPhone beter vast te kunnen pakken, maar iets achterop je toestel plakken is niet altijd handig. MagSafe is dan een uitkomst: dat is magnetisch, dus je kunt het er moeiteloos op plakken en weer af halen. Met de PopGrips en PopWallet+ voor iPhone 12 heb je nu keuze uit meerdere uitvoeringen. Naast zwart, roze en wit zijn beide accessoires ook verkrijgbaar in esoterische motieven.



De PopGrip is een magnetische knop die je achterop je iPhone plakt, zodat je makkelijker selfies kunt maken of langere tijd op je scherm kunt kijken, zonder dat je kramp krijgt.

PopWallet+

De PopWallet+ is een pasjesmapje zoals Apple’s eigen MagSafe Wallet, maar dan met een extra handgreep. Binnenin zit een soort gebreide elastische sok (zoals de maker het noemt) met ruimte voor drie pasjes. Deze zijn afgeschermd met een magnetisch schild. De wallet meet 57,35 mm x 87,77mm x 7,32mm.

Volgens de maker zijn de magneten op deze accessoires 60% sterker dan de standaard in de industrie. Ze zijn ook sterker dan die van Apple. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je iPhone eraf valt als je net in een moeilijke houding staat om een selfie te maken. Je moet natuurlijk nog wel steeds oppassen dat een langsrijdende fietser of scooteraar niet de iPhone uit je hand grist. Wel waarschuwt PopSocket-maker dat het niet wordt aanbevolen om op een naakte telefoon te gebruiken en ze raden ook af om je iPhone te dragen aan de greep.

De knop is verwisselbaar, zodat je nog eens voor een ander motiefje kunt kiezen. Je kunt ze combineren met de PopSockets MagSafe Mount zodat je de PopGrip niet hoeft te verwijderen.

Je kunt de PopGrips niet combineren met Apple’s eigen Wallet-case en je zult de accessoires eraf moeten halen als je met MagSafe wilt opladen. Maar dat geldt ook voor Apple’s Wallet-case. Je kunt bij de PopGrip ($30) kiezen uit vier kleuren en bij de PopWallet+ ($40) uit vijf kleuren.

Om ze in Nederlandse winkels te kopen zul je nog even moeten wachten.