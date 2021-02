Heb je nog een speaker staan uit het pre-streaming tijdperk en wil je 'm liever niet weg doen? Dan is de Belkin Soundform Connect misschien wat. Deze adapter voor speakers is uitgelekt via de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC.

Update 14:00 uur: het lijkt erop dat deze adapter alleen werkt met actieve speakers. Deze hebben een ingebouwde versterker en hebben in vergelijking met een passieve speaker geen losse versterker nodig om geluid te produceren. Die actieve speakers zijn dan zelf nog niet voorzien van streaming-mogelijkheden.

Belkin Soundform Connect

Er zijn inmiddels heel wat AirPlay 2-speakers waarmee je muziek vanaf je iPhone moeiteloos kan streamen naar een multiroom-systeem. Maar dat vereist wel een investering. Heb je nog goede niet-draadloze speakers staan, dan kun je die met de Belkin Soundform Connect geschikt maken, zodat het accessoire op de markt komt. Belkin heeft de adapter zelf nog niet aangekondigd en een prijs is dan ook nog niet bekend.



De adapter werd gevonden in documentatie van de FCC en krijgt stroom via een USB-C-kabel. Er zit ook een 3,5 mm minijack-poort op voor audio output en Optical Digital Audio. Eerder had je hiervoor de AirPort Express kunnen kopen, maar die is officieel niet meer op de markt. Het principe is echter vergelijkbaar: je sloot de AirPort Express op een 3,5 mm audiopoort aan om draadloos te kunnen streamen. Tegenwoordig zou je hiervoor ook een Chromecast Audio kunnen gebruiken of een nieuwere Chromecast die zowel beeld als geluid kan streamen.

Werkt ook met bestaande AirPlay 2-speakers

Belkin’s adapter is dus niet helemaal uniek, maar kan wel een optie zijn als je nog niets hebt. Door de speaker te verbinden met de Belkin Soundform Connect wordt het gezien als een AirPlay 2 speaker, waarna je er muziek naartoe kan streamen vanaf een iPhone, iPad of Mac. Dankzij de ondersteuning van AirPlay 2 kan dat ook naar meerdere speakers tegelijk, eventueel in combinatie met een Sonos, HomePod of ander type speaker.

Ook handig: de Belkin Soundform Connect beschikt over HomeKit-ondersteuning, dus je kunt de speaker aan een HomeKit-kamer toewijzen en met Siri of de Woning-app bedienen.

De prijs zou rond de 100 euro liggen, dus deze adapter is alleen interessant voor de wat duurdere speakers.

