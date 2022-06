Af en toe duiken er wat verhalen uit de oude doos op, bijvoorbeeld over oudere Apple-producten. Zo zijn er al talloze anekdotes over de eerste iPhone opgedoken, onder andere van Ken Kocienda. Hij was één van de belangrijkste engineers die werkte aan de eerste iPhone, samen met Steve Jobs. Hij was ook de bedenker van de autocorrect en deelde daar eerder al een verhaal over waarom autocorrectie niet altijd werkt. Nu is hij dus terug, maar dan over kopiëren en plakken.



Waarom de eerste iPhone geen kopiëren en plakken had

De mogelijkheid om tekst te kunnen kopiëren en plakken werd pas toegevoegd in iPhone OS 3.0. In eerste instantie is zijn verklaring waarom dit in eerste instantie ontbrak nogal kort en bondig: er was simpelweg geen tijd voor. In die periode werkte hij aan heel veel functies voor het toetsenbord, waaronder dus de autocorrectie en andere tekstfuncties. Ook was hij druk met hoe aanrakingen op het touchscreen geregistreerd werden. De plek van aanraking van je vinger met het scherm is namelijk wat anders dan hoe dit er voor de gebruiker uit ziet. De iPhone houdt daar rekening mee, zodat de juiste letter aangetikt wordt op het toetsenbord. Zeker op het kleinere scherm van de eerste iPhone was het belangrijk dat dit goed werkte.

Eventually, I worked with the design team to implement cut/copy/paste. The magnifying text loupe was my idea. The goal was to have your finger right on the spot where the insertion point should go, while letting you see where that was. — Ken Kocienda (@kocienda) June 19, 2022

Uiteindelijk werkte Kocienda met het team aan een functie voor kopiëren, knippen en plakken, nadat besloten was dat dit doorgeschoven werd naar een latere release. Hij bedacht onder andere het vergrootglas bij het verplaatsen van de tekstcursor. Het was ook nog een hele uitdaging om alles goed te laten werken. De cursor kan namelijk makkelijk verspringen nadat je je vinger van het scherm afgehaald hebt, door de manier hoe een multitouch-scherm werkt. Er zitten zoveel sensoren in dat een kleine verschuiving in de aanraking ervoor kan zorgen dat de cursor een letter verplaatst.

To fix this jitter, I implemented a touch history log just for text editing. When you lifted your finger off the screen while positioning the insertion point, I put the blinking cursor back in the spot it was in a couple hundred milliseconds before the final touch-end event. — Ken Kocienda (@kocienda) June 19, 2022

Hij bedacht daarom een manier waarop de sensor de juiste positie onthoudt, millisecondes voordat je je vinger van het scherm houdt. Op deze manier corrigeert de iPhone als het ware zichzelf. Het knipperende streepje verplaatst zich dan dus terug naar de juiste positie, vlak voordat je je vinger van het scherm haalt.

Meer verhalen van Ken Kocienda

