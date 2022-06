iCulture Vandaag: dit was maandag 20 juni 2022

Vandaag lees je onze vergelijking tussen de M2 MacBook Air uit 2022 en de M1 uit 2020: wat zijn de verschillen en welke moet je hebben? Er is veel vernieuwd, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Ook hebben we weer een paar handige iOS 16-tips, zodat je alvast weet hoe bepaalde nieuwe functies gaan werken zodra de update later dit jaar verschijnt. We vertellen je ook meteen wat er nieuw is in Spotlight in iOS 16 en macOS Ventura. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



In deze vergelijking tussen de M2 MacBook Air en M1 MacBook Air lees je of je het nieuwe 2022-model of die uit 2020 moet hebben.

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Ulysses (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.1+) - Je kan nu tabellen maken in deze schrijf-app op iPhone en iPad.

, iOS 14.1+) - Je kan nu tabellen maken in deze schrijf-app op iPhone en iPad. ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.4+) - Heb je een beleggingsrekening bij ING? Dan zie je nu ook een grafiek van je rendement.