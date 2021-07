De jacht is vooral gericht op Chinese geruchtenlekkers. Een Chinees die foto’s van gestolen Apple-prototypes op sociale media plaatste kreeg een waarschuwing per brief. Die cease and desist-brief werd gestuurd door Apple’s advocatenkantoor in China. De Chinees wordt ervan beschuldigd een grote hoeveelheid informatie over nog niet uitgebrachte producten te hebben vrijgegeven, waardoor een inbreuk is gemaakt op Apple’s handelsgeheimen. Via onderzoek heeft Apple voldoende bewijs gevonden dat de persoon erbij betrokken is. Apple vraagt om ermee te stoppen en binnen 14 dagen te voldoen aan de eisen die in de brief worden gesteld. Eén van die eisen is dat de Chinees bronnen onthuld.



Eerder bleek al dat er in China geld te verdienen valt met geruchten. Daarbij wordt informatie uit Chinese fabrieken gesmokkeld: medewerkers van onder andere Foxconn maken foto’s of nemen prototypes mee uit fabrieken. De prototypes zijn uniek en leveren veel geld op, maar ook met de geruchten zelf valt geld te verdienen in het grijze circuit. Accessoiremakers gebruiken het bijvoorbeeld om alvast accessoires te kunnen maken.

Wie de persoon is, is nog niet helemaal duidelijk. We weten daarom niet zeker of er een verband is met de verdwijning van Mr. White (@laobaiTD) van Twitter. Dit account werd rond 11 juni offline gehaald, terwijl de brief dateert van 18 juni. Mr. White lekte foto’s van de iPhone 12 Pro (glas aan de achterkant), de iPhone 12 mini (display units), derde generatie Apple Pencil en tweede generatie AirPods Pro. Ook foto’s van de A14-chip, de behuizing van de iPad mini 5 en een zwarte keramieken Apple Watch Series 5 lagen door Mr. White op straat. Eerder lekte hij al foto’s van een glimmend zwarte iPhone X en een iPod touch met een afwijkend design. Sommige foto’s zijn alleen interessant voor verzamelaars, vanwege het unieke karakter van sommige prototypes. Voor het grote publiek is het vaak interessanter om te weten welke nieuwe producten er daadwerkelijk aan zitten te komen.

Er zouden nog meer brieven zijn gestuurd, waaronder naar de betrouwbare geruchtenlekker ‘Kang’ en de conceptenmaker ‘CConceptCreator’, die afbeeldingen maakte op basis van geruchten van Jon Prosser. Een andere geruchtenlekker die zich ‘Jin Store’ noemt, zegt geen brief van Apple te hebben ontvangen.