Philips Hue komt binnenkort weer met een reeks nieuwe lampen. De belangrijkste toevoeging zijn nieuwe versies van de filamentlampen, zowel in een nieuwe vorm als in White Ambiance. Maar ook de overige lampen krijgen een upgrade.

Philips Hue onthult geregeld nieuwe producten, meestal in het voor- en in het najaar. Rond september worden de nieuwe producten meestal tijdens de IFA-beurs aangekondigd en het lijkt erop dat dat dit jaar ook het geval is. De Duitse website Hueblog schrijft dat Philips Hue voor september weer een reeks aan nieuwe producten in de planning heeft. Zo komt er een kleinere filamentlamp in de vorm van de bekende kaarslamp en worden bestaande White & Color Ambiance lampen een stuk feller.



‘Nieuwe Philips Hue filamentlampen in kaarslamp en White Ambiance’

De filamentlampen zijn populaire lampen die vooral gebruikt worden in armaturen van glas. Het zijn zogenaamde vintagelampen waarbij de ‘gloeidraad’ als het ware zichtbaar zijn. Momenteel heeft Philips Hue drie varianten en ook nog in verschillende formaten. De huidige filamentlampen kunnen maar één tint wit tonen, maar zijn wel dimbaar. Maar de nieuwe versies van de Standaard, Edison en Globe filamentlampen komen ook in White Ambiance, waardoor je meerdere tinten wit kan tonen. Concurrerende merken die ook filamentlampen hebben, ondersteunen dit al langer.

Er komt ook een compleet nieuwe uitvoering van de filamentlamp. In september zou namelijk ook een kleinere kaarslamp in filamentuitvoering beschikbaar komen. Deze heeft de kleinere E14-fitting en is vooral geschikt voor bijvoorbeeld hanglampen aan het plafond, waarbij geen lampenkap aanwezig is. Deze kleinere kaarslamp in filamentuitvoering komt vooralsnog alleen in de White-versie beschikbaar, dus met één tint witlicht.

‘Philips Hue kleurlampen worden helderder: tot 1600 lumen’

De website Hueblog schrijft ook dat Philips van de standaard gekleurde lampen nieuwe versies gaat uitbrengen met een hogere helderheid. Momenteel hebben de E27 Hue-lampen met kleur een aantal lumen van 806, maar in de toekomstige versie wordt dit opgehoogd naar 1100 lumen. Dat is dus een stuk feller dan je nu van Philips Hue gewend bent. Daarnaast komt er nog een grotere versie met een nog hogere helderheid, namelijk 1600 lumen. Deze grote versie komt zowel in White als in White Amiance en White & Color Ambiance.

Deze meest heldere lamp is vanwege de hogere hoeveelheid warmte wel wat groter dan de huidige Hue-lampen, waardoor hij vermoedelijk niet in alle armaturen even mooi staat. Wanneer deze lampen precies beschikbaar komen en tegen welke prijs, is nog niet bekend.

‘Lampen met kleurverloop in aantocht’

Tot slot werkt Philips Hue ook nog steeds aan lampen met gradient, oftewel een kleurverloop. Momenteel kan een enkele lamp nog maar één kleur tegelijk tonen, maar met de toekomstige versies gaat het ook om verlooptinten. Momenteel gebruikt Philips Hue deze techniek al voor de Gradient Lightstrip, maar het komt op den duur dus ook naar andere lampen.