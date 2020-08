Afgelopen week schreven we al over nieuwe Hue Lightstrips in meerdere formaten en een fellere Iris-lamp. Deze producten komen ergens de komende maanden uit, maar Philips Hue heeft nog meer op de planning. De Duitse websites Hueblog en Smartlights delen allebei nieuwe informatie over de gelekte producten, die vermoedelijk voor september op de planning staan.



Philips Hue Giant Filament in aantocht

Filament-lampen zijn modellen waarbij je door het glas heen kan kijken en het gloeispiraal van de lamp ziet. Deze zogenaamde retrolampen mogen daarom gezien worden en worden vaak geplaatst in glazen armaturen of in een losse fitting. De filament-lampen zijn er in drie versies, elk met hun eigen vorm. De Globe en Edison komen allebei in een Giant-versie.

De Giant Globe heeft een afmeting van 125 bij 198 millimeter. Dit is 30 millimeter breder en 50 millimeter hoger dan de huidige uitvoering. De Giant Edition meet 72 bij 171 millimeter, in plaats van 60 bij 135 millimeter nu. Het enige verschil met de huidige filament-lampen is het formaat, want aan de technische specificaties is niets veranderd. Deze lampen zouden vanaf 25 september 2020 beschikbaar moeten zijn, voor een adviesprijs van €39,95 per stuk.

Philips Hue White Luster E14 in druppelvorm

Hue heeft al een aantal jaar de E14-lamp in het assortiment. Deze Luster-lamp heeft een kleine E14-fitting en is daardoor geschikt voor compactere armaturen. Deze lamp had altijd een kaarsvorm, waardoor hij niet overal in geschikt is. Dit najaar komt daar een andere E14-lamp bij. Deze lamp heeft de afmetingen van een P45-lamp en is daardoor meer geschikt voor kleine bureaulampen en andere soortgelijke armaturen.

De lamp is slechts 77 millimeter hoog en en 45 millimeter breed. Hij heeft volgens de gelekte info een lichtsterkte van 470 lumen. Het gaat om een witte lamp, die dus maar één wittint kan tonen. Er is voorlopig nog geen White Ambiance-versie en gekleurde versie op komst. De losse lamp moet voor €19,95 verkrijgbaar zijn, vermoedelijk ergens in september.

Overigens krijgt de bestaande White Ambiance en White & Color Ambiance kaarslamp met E14 ook een kleine upgrade. Het nieuwe model krijgt namelijk ook Bluetooth, zoals eerder al het geval was bij de witte versie. Een andere update die op de planning staat, is dat de Ensis hanglamp ook in een zwarte uitvoering beschikbaar komt.

Alle nieuwe producten worden in of rond september verwacht. Meestal kondigt Philips Hue tijdens de IFA in Berlijn. De IFA 2020 start op 3 september, maar vanwege het coronavirus wordt het event voor publiek alleen digitaal gehouden.