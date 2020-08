Airport-app verzamelt allerlei TestFlight-beta’s om te testen

Hou je ervan om betasoftware te testen? Dan is Airport echt iets voor jou. Dit is een project van ontwikkelaar/designer Jordan Singer, die de laatste tijd regelmatig met nieuwe ideeën komt. Maar of Apple zo blij is met zijn nieuwst project Airport?

TestFlight-beta’s vinden met AirPort

Jordan Singer heeft met AirPort een soort App Store voor TestFlight-beta’s gemaakt. Daarmee kun je bladeren door apps die momenteel als beta worden aangeboden. Het gaat om beta’s van bestaande apps, maar ook gloednieuwe apps die nog in ontwikkeling zijn. TestFlight is Apple’s officiële oplossing om apps te testen die nog niet officieel zijn uitgebracht in de App Store. Vaak bieden ontwikkelaars een linkje aan voor mensen die betaversies van apps vroegtijdig willen testen. Airport verzamelt ze op één plek.



Beta-apps ontdekken

Om de aanwezige apps in Airport te kunnen testen moet je wel beschikken over Apple’s TestFlight-app en de gebruikelijke procedures volgen. Via de linkjes in Airport kun je je aanmelden voor de betatests. De app is er niet alleen voor nieuwsgierige gebruikers. Ook kleine ontwikkelaars die zelf maar een klein bereik hebben kunnen hun apps via Airport onder de aandacht brengen en zo hopelijk een groter publiek bereiken.

Op de screenshots die Jordan heeft gepost is de Nederlandse app Soosee te zien, die de afgelopen weken al flink aan de weg heeft getimmerd qua publiciteit. Het is een van de apps die je kunt testen. Andere zijn de pakketjestracker Parcel, de geluidenapp Dark Noise en de uitgaventracker Spendy.

Hiermee krijg je natuurlijk nooit een compleet beeld van alle apps die in betatest beschikbaar zijn, want er lopen ongemerkt ook heel wat niet-openbare TestFlight-beta’s. Maar het is een goede ontwikkeling als er een centrale plek komt waar de openbare beta’s kunnen worden aangemeld. Airport zelf bevindt zich overigens zelf ook nog in betatest.

Je hoeft echter niet te verwachten dat Airport in de App Store komt. Jordan is van plan om Airport zelf uitsluitend als TestFlight-app aan te bieden. Meer informatie lees je in deze blogposting. Grappig is dat Jordan meerdere namen overwoog voor de app, waaronder Earhart (naar Amelia Earhart), Flight School, Wingspan, Flight Club, Air Support, Flite, Runway, Hangar en Propeller. Het werd uiteindelijk Airport – een naam waar hij bij Apple nog wel problemen mee kan krijgen.

Airport downloaden

Wil je Airport hebben, dan zul je het juiste moment moeten afwachten. Via het Twitter-account @appAirport wordt aangekondigd wanneer er weer een nieuwe testronde van start gaat. Maar je moet snel zijn, want vorige keer werden maar 100 testers toegelaten.