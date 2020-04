IFA 2020 gaat door

De grote elektronicabeurs vindt normaal plaats in september. Duizenden vakgenoten ontmoeten elkaar in beurshallen en ook bij consumenten is de beurs erg populair om de nieuwste tech te zien. Maar dit jaar is alles anders. De organisatie van IFA 2020 heeft besloten om het evenement gewoon door te laten gaan, maar op een andere manier. Ze moeten wel, want de overheid in Berlijn heeft besloten dat alle evenementen met meer dan 5.000 bezoekers verboden zijn tot 24 oktober. “IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept”, meldt de organisatie.



Apple kondigde WWDC 2020 ook in een “vernieuwde vorm” aan, zonder meer details te geven. En bij IFA 2020 is dat ook het geval: het is onduidelijk hoe de beurs online kan plaatsvinden. Bij Apple stellen we ons voor dat er alsnog een livestream met keynote en workshops komt. Maar voor handen schudden op de beursvloer zijn er nauwelijks alternatieven die IFA zelf kan aanbieden. Handelaren en hun afnemers kunnen zelf met videobellen contacten onderhouden; daar hebben ze geen evenement voor nodig.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times. IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf — IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020

Hans-Joachim Kamp, voorzitter van de toezichtdraad van IFA, zegt dat de lokale regels het onmogelijk maken om de beurs te organiseren. De vele exposanten kunnen nu plannen gaan maken voor het alternatieve evenement. De kans is echter klein dat bedrijven met de aankondiging van nieuwe producten nu gaan wachten op een digitale IFA, als ze zelf ook een livestream kunnen organiseren.

Veel andere evenementen zijn wel afgelast. MWC 2020 was de eerste in februari van dit jaar, later werden ook Google I/O, SXSW 2020, Facebook F8 en GDC 2020 afgelast. Andere conferenties kregen een digitale variant, waaronder E3 2020, WWDC 2020, Microsoft Build 2020 en Gamescom.