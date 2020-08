De ontdekkingen zijn te vinden bij de Amerikaanse FCC en productfoto’s van Signify, het bedrijf achter Philips Hue. Dat heeft de Duitse website Hueblog.de ontdekt. Het is waarschijnlijk dat de nieuwe lijn aan Hue-producten tijdens de IFA 2020 in september wordt onthuld.

Nieuwe Hue Lightstrip komt in drie formaten

Onlangs werd een nieuwe lichtslang van Philips Hue aangekondigd. De nieuwe Lightstrip Plus kun je doorknippen en later weer vastmaken. Ook is het mogelijk om de strip met Bluetooth te koppelen zodat je geen Hue Bridge nodig hebt. Er veranderde niets aan het ontwerp of de lengte. Daar komt binnenkort misschien verandering in.

In nieuwe documenten bij de Amerikaanse FCC staat een tekening van een controller die verdacht veel lijkt op de Lightstrip controller.

Interessant wordt het in een testverslag waar drie modelnummers worden genoemd. Hierin staat: “Models 9290024227, 9290024228, 9290024229 only differs on the length of the light strip”. Dit doet denken dat de strips exact hetzelfde worden, maar dan in andere lengtes.

Bekijk ook Met de nieuwe Philips Hue LightStrip kun je afgeknipte stukken weer samenvoegen Signify werkt aan een nieuwe LightStrip Plus, waarbij je afgeknipte stukken later weer met elkaar kunt verbinden. Er worden aansluitklemmen meegeleverd in de basisset. Daarnaast is er nieuws over de Philips Hue Bloom en de Centris.

De Philips Hue Lightstrip Plus is niet je enige optie, dus wil je nu al een slimme lightslang in verschillende lengtes, bekijk dan onze speciale gids.

Bekijk ook Meteen sfeer: dit zijn de beste ledstrips met HomeKit Met een ledstrip of lichtslang kun je gemakkelijk meer sfeer in je huis brengen. In deze gids vertellen wij je over de beste lichtslangen en lightstrips voor binnenshuis en buiten. We geven daarbij voorrang aan ledstrips met HomeKit, omdat je die het makkelijkst met je Apple-apparatuur kunt aansturen. Ideaal voor wat sfeer, ongeacht het seizoen!

Ook fellere Philips Hue Iris?

De Philips Hue Iris is al jaren te koop bij verschillende winkels, maar heeft al lang geen update gehad, terwijl de Hue Go en Bloom wel onlangs vernieuwd zijn.

Tegenwoordig dragen veel accessoires van Philips Hue de naam ‘White and Color’. De Iris heeft die naam niet. Dat komt omdat deze tafellamp RGB-kleuren toont en daardoor geen puur wit licht kan tonen.



Uitsnede van een productfoto van de Philips Hue Centris

Overigens heeft dit accessoire ook geen Bluetooth. Dat past niet echt meer in het huidige assortiment, zo stelt Hueblog.de. Als Signify een LED-module voor koud witlicht en warm witlicht integreert zou bovendien de helderheid opgeschroefd kunnen worden van 210 lumen naar 500 lumen.

Een andere aanwijzing voor een nieuwe Philips Hue Iris is een productfoto van de Centris plafondlamp. Zoals gebruikelijk laat Philips op productfoto’s niet slechts één product zien, maar richten ze een hele ruimte in met verschillende accessoires. Eén van die accessoires is een Hue Iris die een fel, wit licht produceert. De bovenstaande afbeelding is een uitsnede van een productfoto.

Het is niet logisch om een oud product neer te zetten op een nieuwe productfoto, dus daarom is het aannemelijk dat het gaat om een nieuw product. Signify heeft dit alvast op de website gezet, wellicht in de hoop dat niemand het zou spotten.