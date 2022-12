Studie: Apple Watch kan stress voorspellen, maar het kan beter

Uit een onderzoek blijkt dat de ECG-functie van de Apple Watch samen met andere metingen kan voorspellen of iemand stress heeft. Als een eenvoudige methode blijkt het goed te werken, maar er is ruimte voor verbetering.

Stressonderzoek op Apple Watch

Het onderzoek hield in dat er zes ECG-metingen per dag werden gedaan, terwijl ook de HRV-metingen werden meegenomen. Ook bleek dat de metingen nauwkeuriger waren als ook naar slaap, activiteit en hartslagmeting werd gekeken. Er ware in 2020 al eens geruchten dat de Apple Watch Series 6 voorzien zou zijn van functies om je mentale gezondheid te volgen, vooral in relatie tot paniek en andere onrustgevoelens. Apple heeft zo’n functie nog niet toegevoegd, terwijl andere wearable-makers zoals Polar, Fitbit en Garmin wel je stress in de gaten houden.



Weinig aandacht voor stressmeting op Apple Watch

Intern zal Apple al wel onderzoek hebben gedaan naar het meten van stress, maar dergelijke functies zijn nog niet ruim voorhanden op de Apple Watch. Het enige wat je kunt gebruiken is de Mindfulness-app, waarmee je ademhalingsoefeningen kunt doen. Je krijgt daarbij geen meting van je stressniveau. Verder meet de Apple Watch ook je hartslagvariabiliteit (HRV), maar de metingen daarvan zitten enigszins verborgen in de Gezondheid-app. Je krijgt ze alleen te zien als je er expliciet naar zoekt.

De studie om te kijken of de Apple Watch ook stress kan detecteren werd uitgevoerd door Frontiers in Digital Health en de Universiteit van Waterloo (Ontario, Canada). Er deden 33 deelnemers aan mee, waarvan 73% vrouwen en 27% mannen. Hun leeftijd varieerde tussen 18 en 65+. Deze deelnemers kregen een iPhone 7 met iOS 15 en een Apple Watch Series 6 om gedurende twee weken metingen te doen. Ze moesten 6 keer per dag data verzamelen, met tussenpozen van ongeveer drie uur. Voordat ze de ECG-meting deden moesten ze een vragenlijst over stress invullen op de iPhone. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat de ECG-functie van de Apple Watch wordt gebruikt om het stressniveau van personen te voorspellen. De resultaten zijn in lijn met geavanceerde methoden voor stressvoorspelling, hoewel het aan de lage kant zit. Je zou de Apple Watch dan ook kunnen gebruiken als een simpele, maar wel beperkte detector van stress.

Wat kun je nu al doen?

Toch zou je beter een wearable kunnen nemen die al wat meer functies bevat om stress te monitoren, zoals met de sporthorloges van Garmin. Deze horloges maken een analyse van de hartslagvariaties terwijl je inactief bent om het algehele stressniveau te bepalen. Training, fysieke activiteit, slaap, voeding en algemene stress hebben hier ook invloed op. Heb je echter een Apple Watch om je pols, dan kun je met onze tip over hartslagvariabiliteit zelf kijken hoe het met jouw HRV zit. Met apps zoals Stress Monitor for Watch kun je ook beter zicht krijgen op je stressniveau.