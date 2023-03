Onderzoek naar slaapgedrag

Onderzoekers van het Brigham and Women’s Hospital gebruikten data van de Apple Heart and Movement Study om het slaapgedrag van mensen te onderzoeken. Daarbij werd gebruik gemaakt van data van meer dan 42.000 Apple Watch-gebruikers. De onderzoekers analyseerden meer dan 2,9 miljoen slaapnachten en kwamen erachter dat slechts 31% van de deelnemers voldoende slaap krijgt. Dat wil zeggen: tenminste 7 uur slaap per nacht, wat de minimale aanbeveling is voor gezonde volwassenen. Slaap je minder, dan loop je volgens de American Heart Association het risico op cardiovasculaire ziekten, cognitieve achteruitgang en dementie, depressie, obesitas en verhoogde bloeddruk, bloedsuiker en cholesterolniveau’s.



Op weekdagen ging 66,4% van de deelnemers vóór middernacht naar bed, maar tijdens het weekend daalt dit naar 56,6%.

Voor mensen die minimaal 10 nachten aan slaapdata hadden gedeeld (dit waren 42.455 deelnemers), was de gemiddelde slaapduur per individu 6:27 uur.

Minder dan 40% van de deelnemers haalde de aanbevolen slaapduur van 7 uur.

Hier zijn een paar ontdekkingen:

Amerikaans slaapgedrag

Een belangrijke voetnoot bij deze cijfers is dat het werd uitgevoerd onder Amerikanen, een volk dat doorgaans vroeg naar bed gaat en vroeg weer opstaat. Apple kondigde de Heart and Movement Study in 2019 aan, samen met twee andere studies naar vrouwengezondheid en gehoor. “Iedereen met een Apple Watch” en de Apple Research-app op de iPhone kon daaraan meedoen, maar in feite stond het alleen open voor Amerikanen. Dit kleurt de uitslagen enigszins en het levert ook resultaten op die voor ons minder interessant zijn. Zo bleek dat inwoners van Washington de meeste slaap krijgen: zij hadden het hoogste percentage deelnemers dat meer dan 7 uur slaap kreeg (38,3%), terwijl in Hawaii slechts 24,2% voldoende lang sliepen. Er komt nog een tweede uitslagenronde van de studie door het Brigham and Women’s Hospital.

Die zal volgens de onderzoekers binnenkort verschijnen. Apple heeft gaandeweg steeds meer functies ingevoerd om je slaapgedrag in de gaten te houden en te verbeteren. Dit zijn een paar mogelijkheden die je kunt gebruiken:

Bekijk ook Slaapfuncties op de Apple Watch: is Apple's smartwatch de ideale bedpartner? De Apple Watch heeft diverse slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je slaapschema tot het bekijken van je slaapfasen. Dit moet je weten over slapen met de Apple Watch!

Je kunt ook terecht bij allerlei apps en accessoires van derden: