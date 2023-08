Je kunt met de Apple Watch bijna alle soorten sporten en trainingen tracken. Of je nou gaat hardlopen met je Apple Watch, of een duik neemt met je Apple Watch, dankzij de ingebouwde sensoren berekent hij je verbruikte calorieën en je trainingsminuten. Voor veel workouts zijn dit soort metingen vaak voldoende, maar bij krachttraining zit dat vaak anders. De website MyHealthyApple ontdekte dat Apple hier mogelijk wat aan gaat doen.



‘Apple Watch wordt beter in meten krachttraining dankzij nieuwe sensor’

De Workout-app van Apple kan momenteel geen spierbelasting berekenen. Bij het workouttype krachttraining worden dan ook gewoon de hartslagsensor en andere gegevens gebruikt om het verbruikte aantal calorieën te berekenen, maar bij krachttraining zoals gewichtheffen heb je daar niet altijd wat aan. Hij gebruikt dan ook het aantal kilocalorieën van een flink wandeltempo als referentie. Een nieuwe spanningsmeter zou hier verandering in kunnen brengen.

In een vacature voor Apple’s Health Technologies Team zijn ze op zoek naar nieuwe krachten die gespecialiseerd zijn in het werken met temperatuursensoren, fotodiodes en rekstrookjes (strain gauges). De Apple Watch heeft al temperatuursensoren en fotodiodes, maar die andere sensor ontbreekt nog. Een rekstrookje kan vervorming omzetten in weerstandsverandering. Het meet de mate van weerstand bij het uitoefenen van kracht, dat uiteindelijk omgezet kan worden in bruikbare metingen. Er zijn draagbare en rekbare reksensoren die toegepast kunnen worden de gezondheidszorg en de detectie van menselijke bewegingen.

Dit kan dus een verschil maken bij het meten van een krachttraining. Je hartslag is dan niet immers altijd een goede indicatie van de hoeveelheid inspanning die je levert, bijvoorbeeld bij het gewichtheffen. Wat ook ontbreekt in de Workout-app, is onder andere het invoeren van het aantal gewichten en herhalingen. Mogelijk wordt dit in een toekomstige versie van de Workout-app wel mogelijk, als de Apple Watch nauwkeuriger dit soort metingen kan doen.

Er zijn ook nog andere toepassingen die met een dergelijke sensor mogelijk zijn. Onderzoekers hebben laten zien dat zo’n spanningsmeter ook bloeddruk kan meten. Aangezien Apple nu nog met een vacature op zoek is naar een specialist, zal het naar verwachting nog enkele jaren duren voordat dergelijke sensoren in de Apple Watch te vinden zijn, als het al komt.