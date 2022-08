Apple Watch kan tóch hartaanval herkennen

Volgens de onderzoekers is tijd van cruciaal belang. Als zich een hartaanval voordoet moet je zo snel mogelijk behandeld worden. Meer dan de helft van de mensen die een hartaanval krijgen sterven binnen een uur als de eerste symptomen zich voordoen, omdat ze niet snel genoeg in het ziekenhuis zijn of omdat de symptomen niet juist herkend worden. Het duurt soms 1,5 tot 6 uur voordat mensen in het ziekenhuis belanden. Daar wordt een professionele ECG-meting met 12 contactpunten op het lichaam uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van een hartaanval (myocardial infarction). Volgens de onderzoekers kan de Apple Watch die functionaliteit voor een deel overnemen, door de smartwatch op verschillende plekken op het lichaam neer te leggen.



Het is niet bedoeld om de medische apparatuur te vervangen, maar om vroegtijdig te kunnen achterhalen of er sprake is van een hartaanval, nog voordat een arts de beschikking heeft over een volledige ECG-meting. Er kan dan sneller actie worden ondernomen.

Onderstaande foto’s maken duidelijk wat de bedoeling is. Momenteel is de mogelijkheid om een hartaanval te detecteren met de Apple Watch nog beperkt. Apple meldt dan ook bij het uitvoeren van een ECG, dat je met de smartwatch geen hartaanval kunt detecteren. Grootste uitdaging volgens de onderzoekers is nu om een breed publiek te informeren hoe je dergelijke slimme apparaten kunt gebruiken. Ze vinden de ECG-procedure op de Apple Watch nu nog te complex. Een andere beperking is dat je met de Apple Watch maar één contactpunt hebt, terwijl je in de kliniek 12 contactpunten tegelijk kunt meten. Dat probleem is niet zo makkelijk op te lossen. Als je een hartaanval vermoedt is het lastig om 12 verschillende Apple Watches bij elkaar te sprokkelen en dan werken ze ook nog niet met elkaar samen tijdens de meting. Zelfs al zou je het willen, dan nog is het vrijwel niet praktisch te doen.

De Apple Watch Series 4 en nieuwer hebben een electrocardiogram (ECG)-functie. Omdat dit per regio moet worden goedgekeurd werkt het nog niet in alle landen, maar in ieder geval wel in Nederland, België en de meeste andere Europese landen. Ook in de VS, Japan, Saoedi Arabië en Australië kunt je probleemloos een ECG maken met je Apple Watch. Apple waarschuwt daarbij dat de ECG-functie geen hartaanval kan herkennen, zowel bij het starten van de meting als na afloop. Toch zou het volgens dit onderzoek mogelijk moeten zijn om een hartaanval te herkennen, al zijn er uiteraard nog wel meerdere hobbels te nemen – ook op het gebied van regelgeving en goedkeuring.