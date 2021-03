Nuki Box is een deuropener voor mensen die in een appartementencomplex wonen. Nuki maakt een slim deurslot die je op de eigen voordeur kunt bevestigen, maar met de Nuki Box kun je ook op afstand een gezamenlijke voordeur openen, zonder sleutel.

Nuki Box voor consumenten

Om de Nuki Box te kunnen gebruiken moet je wel medewerking hebben van je medebewoners. Je moet de normale elektrische deuropener vervangen, maar een datakabel aanleggen is gelukkig niet nodig. Er zit namelijk een GSM-module in. De Nuki Box was voorheen beschikbaar voor grootzakelijke klanten en installatiebedrijven, maar ligt nu ook voor consumenten in de winkel. Je moet met je medebewoners 349 euro bij elkaar leggen om het apparaat aan te schaffen. De kosten van de dataverbinding liggen onder de 1 euro per maand.



Nuki heeft ook al een Nuki Opener, die via de intercom van één appartement aan te sturen is. Er is echter een duidelijk verschil. De Nuki Opener sluit je aan op de intercom in je eigen appartement. Dit zal meestal een systeem met telefoonhoorn zijn, waarmee je vanuit je eigen woonkamer mensen te woord staat die aan de deur staan.

De Nuki Box installeer je echter achter het gezamenlijke intercompaneel bij de voordeur, waar het mechanisme zit om de deur te openen. Meestal zal dit in de buurt van een bellenbord zijn. Volgens de fabrikant is het zo ontwerpen dat het met vrijwel elk intercomsysteem werkt.

De Nuki Box is dus een slim deurslot voor alle bewoners die dezelfde voordeur delen. Je hoeft niets te veranderen aan je eigen intercom. Eén van de bewoners moet als beheerder worden aangewezen. Hij of zij kan gebruikersaccounts aanmaken voor de anderen. Alleen geautoriseerde personen kunnen in het logbestand zien wie de deur heeft geopend en wanneer.

Op je eigen huisdeur kun je dan nog een Nuki Smart Lock aanbrengen, zodat bezoekers na het betreden van het appartementencomplex niet zomaar in jouw woning kunnen binnenlopen. Dit kost rond de 250 euro.

Gaat de bel en verwacht je een bezoeker, dan kun je de voordeur alvast open doen via de app. Ook kunnen bewoners zorgen dat de deur open gaat als ze zelf in de buurt komen. Het bedienen van de Nuki Box gaat verder zoals een Nuki Smart Lock, waarbij je je eigen instellingen nog wat kunt tweaken.

Bij de prijs van 349 euro is een data-flatrate voor 5 jaar inbegrepen. De Nuki Box bestaat eigenlijk al sinds 2017 en is dus al geruime tijd in de praktijk getest. De Nuki Smart Lock bestaat sinds 2016. In het begin waren er nog wel zorgen of je niet buitengesloten kon worden, maar van alle slimme deursloten is Nuki wel een van de best presterende gebleken. Mensen die geen smartphone hebben kunnen de deur openen met de Nuki Fob, een sleutelhanger.

Je kunt de Nuki Box alleen in de shop van Nuki zelf bestellen.