Al sinds 2012 heeft Apple op de iPhone de Lightning-aansluiting. De laatste jaren is het steeds vaker de vraag hoe lang Lightning nog behouden blijft, zeker aangezien Apple bij de iPad steeds vaker kiest voor usb-c en de EU nog steeds één universele oplader wil. Een bekende analist denkt dat Apple echter voorlopig geen usb-c in de iPhone stopt, maar dat wil niet zeggen dat Apple helemaal stil zit. In een patent omschrijft Apple namelijk een nieuwe vorm van MagSafe, op de plek waar nu nog de Lightning-aansluiting zit.



‘Nieuwere MagSafe kan Lightning vervangen’

In het patent zien we een kabel met aansluiting die wel wat weg heeft van de vroegere MagSafe-aansluiting op de MacBook. De aansluiting bevat vier pinnetjes in een bolvormig ontwerp, die magnetisch vastklikt in de holvormige aansluiting op het apparaat. In het patent wordt niet specifiek over een iPhone gesproken, maar op de afbeelding is duidelijk een iPhone-achtig apparaat te zien.

De aansluiting zou ook een alternatief kunnen zijn voor de Smart Connector die we kennen van de iPad. De Smart Connector wordt gebruikt om zowel stroom als data door te geven van een accessoire naar de iPad en weer terug. Ook de aansluiting in het patent is geschikt voor stroom- en datatoevoer. Het lijkt daardoor een ideale vervanger van Lightning. Het voordeel is ook dat er door deze aansluiting geen water binnen kan dringen in de iPhone, wat het toestel beter waterbestendig maakt. Ook stof kan zo een stuk minder makkelijk in de iPhone achterblijven.

In de iPhone 12 introduceerde Apple de MagSafe-aansluiting opnieuw. De huidige MagSafe klik je als een soort schijfje achterop de iPhone. Het is mogelijk dat Apple op den duur twee soorten MagSafe-aansluitingen gebruikt, want er zijn ook geruchten dat de MagSafe weer terugkeert op de MacBook. Het enige nadeel is dat de aansluiting zoals in het patent omschreven is, alles behalve universeel is. Accessoiremakers moeten dan ook weer geheel nieuwe versies van hun producten uitbrengen, al zal een adapter uitkomst kunnen bieden.

Het blijft bij patenten altijd de vraag of Apple er uiteindelijk ook iets mee gaat doen. Apple dient tal van patenten in en het overgrote deel ervan zien we niet terug in de producten.