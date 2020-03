Apple gaat de komende jaren allerlei verbeteringen doorvoeren aan de camera's van de iPhone. Voor dit jaar staat er een nieuwe sensorstabilisatie op de planning, maar in 2022 krijgt de iPhone mogelijk een periscopische lens.

Ieder jaar verbetert Apple de camera van de nieuwste iPhones. Afgelopen jaar zagen we de grootste verbetering ooit, dankzij de derde ultra-groothoeklens en de ondersteuning van de nachtmodus. Ming-Chi Kuo, de bekende Apple-analist, laat nu weten welke vernieuwingen er de komende jaren op de planning staat. Hij bevestigt nogmaals dat Apple de camera van de 2020 iPhone voorziet van sensorstabilisatie, maar kijkt ook verder vooruit. Met een periscopische lens voor de 2022 iPhone kun je heel ver inzoomen.



‘Periscopische lens in 2022 iPhone’

Op het gebied van in- en uitzoomen maken smartphonefabrikanten grote sprongen. De iPhones ondersteunen momenteel tot 2x optische zoom en dankzij de ultra-groothoeklens van afgelopen jaar kun je ook uitzoomen en een groter blikveld vastleggen. Er zijn momenteel al smartphones verkrijgbaar met een periscopische lens, zoals Huawei’s P30 Pro. Daarmee is tot 5x optische zoom mogelijk, maar mogelijk gaat de iPhone over een paar jaar nog verder.

Momenteel kun je wel al verder inzoomen, maar dan maak je gebruik van digitale zoom. Digitale zoom is inzoomen op basis van software, waardoor de beeldkwaliteit een stuk minder wordt. Met de huidige 10x digitale zoom merk je dat het beeld korreliger wordt. Met optische zoom heb je dat dus niet.

‘Sensorstabilisatie in 6,7-inch iPhone 12 Pro’

Voordat het zover is krijgt de grootste 2020 iPhone nog enkele verbeteringen. Zoals eerder al voorspeld werd, maakt Apple dit jaar mogelijk gebruik van sensorstailisatie. Volgens Ming-Chi Kuo voegt Apple dit toe aan de grootste 6,7-inch iPhone van dit jaar. In 2021 zou dit verder uitgebreid worden naar twee of drie extra modellen.

Momenteel heeft de iPhone 11 Pro optische beeldstabilisatie, maar alleen op de groothoeklens en de telelens. Met sensorstabilisatie wordt de techniek uitgebreid naar de volledige camerasensor, waardoor de stabiliteit ook bij de ultra-groothoeklens beschikbaar is. Hierdoor zien video’s en foto’s er beter uit, omdat ze minder gevoelig zijn voor schokken en beweging.

Eén verbetering waar we zo goed als zeker op kunnen rekenen, is de toevoeging van een LiDAR Scanner. Deze sensor scant de omgeving en maakt een 3D-weergave, waardoor augmented reality-toepassingen flink verbeterd kunnen worden. Er is inmiddels al een iPhone 12-concept met LiDAR Scanner verschenen, die een indruk geeft hoe dit eruit gaat zien.