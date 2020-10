Weekend-kijktips: Tiny World, Spider-Man, Gomorra en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Tiny World

Opnieuw is iets leuks te zien bij Apple TV+: Tiny World is een nieuwe documentaireserie die vanaf vrijdag te zien is en gaat over de kleinste dieren op aarde. Daarnaast kun je de season finale van Ted Lasso bekijken en staat er een nieuwe aflevering van de spionagethriller Tehran voor je klaar.

Tiny World wordt verteld door Paul Rudd en is geschikt voor het hele gezien. Je gaat vanuit het perspectief van enorm kleine dieren de wereld ontdekken. Zo zie je hoe kleine dieren zich staande houden op deze planeet. Dankzij nieuwe cameratechnieken is het nu mogelijk om door de ogen van insecten en andere kleine dieren de wereld te bekijken. Je ontdekt hoe ze overleven en hoe hun dagelijks leven eruit ziet. Je kunt meteen 6 afleveringen gaan kijken!

Bekijken: Tiny World

Wil je zien hoe de documentaire gemaakt is? Er is ook een ‘making of’:

The Amazing Spider-Man 2

Te zien bij: Ziggo

Spider-Man maakt zich op voor een gevecht tegen Rhino en Electro. Ondertussen probeert hij zijn belofte te houden: Gwen Stacey uit zijn gevaarlijke leven houden.

Gomorra

Te zien bij: Amazon Prime Video

Maffia-activiteit in Napels staat centraal in deze serie, die zich richt op de interne strijd nadat het hoofd van een familie gevangen is genomen.

The Walking Dead: World Beyond

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een groep tieners die beschermd zijn tegen de gevaren van de post-apocalyptische wereld verlaten de veiligheid van het enige huis dat ze ooit hebben gekend en gaan op reis in het hele land om de enige man te vinden die mogelijk de wereld kan redden.

The Man From U.N.C.L.E.

Te zien bij: Netflix

In deze swingende, sexy retrothriller van Guy Ritchie (Lock, Stock & Two Smoking Barrels, Snatch), geïnspireerd door de cultserie uit de jaren ’60, moeten CIA-agent Napoleon Solo (Henry Cavill, Superman) en KGB-agent Ilya Kuryakin (Armie Hammer, The Lone Ranger) hun onderlinge naijver opzijschuiven om een gezamenlijke missie te ondernemen tegen een mysterieus internationaal misdaadkartel.

Deze neofascistische organisatie wil het fragiele evenwicht van de Koude Oorlog destabiliseren door de verspreiding van nucleaire wapens en technologie. De enige troef waarover het duo beschikt, is Gaby (Alicia Vikander, Ex Machina), de dochter van een verdwenen Duitse wetenschapper. Zij vormt de sleutel om de criminele organisatie te infiltreren, en ze moeten racen tegen de klok om hem te vinden en een wereldwijde catastrofe te voorkomen.

Emily in Paris

Te zien bij: Netflix

Marketingdirecteur Emily Cooper uit Chicago vindt haar droombaan in Parijs en begint een nieuw avontuur, waarbij ze werk, vrienden en de liefde probeert te combineren.

Oktoberfest: Beer & Blood

Te zien bij: Netflix

In het München van 1900 gebruikt de ambitieuze brouwer Curt Prank harde tactieken in zijn plan om een biertent te bouwen die het lucratieve Oktoberfest zal veroveren.

Fargo

Te zien bij: Pathé Thuis

Een hoogzwangere politiechef onderzoekt een bizarre moordzaak. Ze lijkt naïef maar onderschat haar niet!

Biography: The Trump Dynasty

Te zien bij: Videoland

Met interviews uit eerste hand en met niet eerder vertoond, zeldzaam archiefmateriaal belichten we het leven en het erfgoed van Donald Trump, de 45e president van de Verenigde Staten.