iCulture Vandaag: dit was donderdag 18 augustus 2022

Het is er nog niet, maar we weten steeds meer over het Netflix abonnement met reclame. Zo zou je hiermee niet offline kunnen kijken. Maar ja, je betaalt dan ook minder. Waar je echter meer gaat betalen is bij Pixelmator Photo met nieuwe abonnementen. Die zijn flink duurder dan de eenmalige aankoop van vroeger! Verder in het nieuws: de iPhone VPN is onveilig, zo stellen experts. En Apple weet er al een tijdje van. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Leuke dierentuin-apps voor de iPhone vind je hier: plattegronden, voedertijden en wat verder handig is.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Krijg een notificatie met aanwijzingen bij aankomst op de luchthaven en check in de app of de incheckbalie open of gesloten is.