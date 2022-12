Microsoft Authenticator is een van de vele apps voor tweestapsverificatie op iPhone en iPad. Een pluspunt is dat ‘ie ook werkt op de Apple Watch. Sinds 2016 is het al mogelijk om met je Apple Watch in te loggen op je Microsoft-account, dankzij een notificatie die op het scherm verschijnt. En sinds 2018 biedt het bedrijf ook de mogelijkheid om met de speciale Microsoft Authenticator-app op de Apple Watch in te loggen bij je Microsoft-accounts. Dat wordt nu teruggedraaid.



Het gebeurt wel vaker dat bedrijven vertrekken uit de Apple Watch App Store . Meestal is het argument dat de betreffende app nauwelijks wordt gebruikt. Bij Microsoft zijn er andere redenen: het besturingssysteem op de Apple Watch zou niet compatibel zijn met de beveiligingsfuncties van Authenticator.

In een supportdocument legt Microsoft uit wat er gaat gebeuren: in januari 2023 komt er een update uit van de Microsoft Authenticator-app voor iOS, waarbij de Apple Watch niet langer wordt ondersteund. Als gevolg daarvan kun je niet langer gebruik ervan maken. Microsoft raadt aan om de Authenticator-app te verwijderen, omdat het toch niet meer werkt.

Met Microsoft Authenticator kun je makkelijk inloggen op je Microsoft-account en ondersteunde apps als er tweestapsverificatie is vereist. De app vervangt sms’jes die minder veilig zijn. Ook kan de app eenmalige toegangscodes genereren, zodat je meteen kunt inloggen en niet hoeft te wachten tot er een tekstbericht binnenkomt. Uiteraard kun je nog gewoon de Microsoft Authenticator-app op de iPhone en iPad blijven gebruiken via onderstaande link.

En wil je toch de Apple Watch blijven gebruiken, dan zijn er genoeg alternatieven die wél op de Apple Watch werken en je ook de mogelijkheid geven om allerlei apps en diensten veilig in te loggen. Voorbeelden zijn 1Password, Authy, OTP Auth en Duo Mobile. Je vindt ze terug in onze lijst met tweestapsverificatie-apps voor iPhone, iPad en Apple Watch. Uiteraard heb je ook voor je iCloud en Apple ID tweefactorauthenticatie ingeschakeld, zodat niemand in jouw account kan rommelen.