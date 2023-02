Update voor WhatsApp Status: dit is er nieuw

Jaren geleden was Snapchat met de Verhalen-functie een echte trendsetter. Nadat Instagram dit met haar Story-functie overnam, was er een tijd dat elke app een eigen variant had. Van Giphy tot Stocard en van Albert Heijn tot YouTube: er zijn tal van apps die hun eigen versie van het Story-format uitgebracht hebben. WhatsApp Status is ook zo’n functie, maar is (in ieder geval in Nederland) een stuk minder populair dan bijvoorbeeld bij Instagram. Om de functie een boost te geven, heeft WhatsApp vijf nieuwe verbeteringen aangekondigd voor WhatsApp Status. We nemen ze met je door.



#1 Kies met wie je deelt

Het was al sinds het begin mogelijk om voor je WhatsApp Status-posts te kiezen met wie je dit deelt. Je kan daarbij kiezen om het met iedereen te delen, om een aantal contacten uit te sluiten of juist met een select groepje te delen. Maar dit kon alleen als overkoepelende instelling, waardoor de privacyinstelling telkens voor al je toekomstige statusupdates aangepast werden. Binnenkort is het mogelijk om de privacy per status aan te passen, op het moment dat je hem maakt. Je kan daardoor makkelijker kiezen om dat ene bericht te delen met je meest nauwe contacten.

#2 Nu ook spraak in je status

In je statusbericht kon je al een foto, video of tekst invoeren, maar met de nieuwe mogelijkheden kan je ook een spraakbericht inspreken. Deze kan maximaal dertig seconden lang zijn en komt vooral van pas als meer emotie wil overbrengen in je statusupdate, zonder zelf in beeld te zijn.

#3 Statusposts prominenter in beeld

De Status-functie heeft in WhatsApp een eigen plek, linksonder in de menubalk. Maar de meeste gebruikers zullen hun tijd doorbrengen in het Chat-gedeelte van de app, waardoor de statusupdates nauwelijks zichtbaar zijn. Om de statusupdates meer te laten opvallen, gaat WhatsApp de profielfoto’s in het chatoverzicht voorzien van een gekleurde ring als diegene een statuspost geplaatst heeft. Dit ken je ook van Instagram en de vele andere apps met een story-achtige functie. Behalve in je chatoverzicht, vind je deze ook in de lijst met groepsdeelnemers in groepsgesprekken en in contactinformatie. Tik je erop, dan bekijk je de statuspost.

#4 Reageren met een emoji

Als je een statuspost van iemand bekijkt, kon je al snel reageren met een getypt bericht, spraakbericht en meer. Maar binnenkort kun je ook reageren met een emoji. Dit komt overeen met de emoji-reacties in WhatsApp, die vorig jaar ingevoerd werden. Je kunt bij statusposts kiezen uit acht emoji, waaronder klappende handjes, een emoji met hartjesogen en een emoji met een traan. het is (nog) niet mogelijk om zelf een emoji te kiezen, zoals dat inmiddels wel kan in de reacties op chatberichten.

#5 Linkpreviews in statusberichten

Je kunt in een statusbericht ook een link delen, bijvoorbeeld een interessant artikel op iCulture. Met de nieuwe versie van WhatsApp Status worden deze links uitgeklapt in een mooie preview, zoals je dat ook al gewend bent in chats. Je ziet een afbeelding en bijbehorende titel van het artikel of de pagina achter de link, zodat je globaal weet wat er in de link staat.

Deze verbeteringen in WhatsApp Status worden de komende weken uitgerold. Het kan dus even duren voordat ze allemaal bij jou zichtbaar zijn. Ga jij WhatsApp Status dankzij deze nieuwe functies vaker gebruiken of laat je het liever links liggen? Laat het ons weten in de reacties.